Nhiều diện tích lúa, cây ăn trái ở Tây Ninh hư hại nặng sau mưa lũ

Ngày 25/10, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, vụ vỡ đê ngày 9/10 tại xã Vĩnh Thạnh đã làm ngập 28,5ha lúa và 8,87ha cây ăn trái, chủ yếu là sầu riêng, dừa và mít.

Tại xã Vĩnh Châu, 4,5ha mít ba năm tuổi bị nước tràn vào do khu vực này không có đê bao bảo vệ. Người dân đang khẩn trương đắp đê, bơm nước cứu cây. Còn tại xã Hưng Điền, đoạn đê bao khu vực kênh 79-T9, sông Trăng - kênh T11 bị vỡ khoảng 5m. Lực lượng địa phương đã kịp thời gia cố và bơm nước ra ngoài nên không gây thiệt hại lớn.

Nhà dân tại xã Vĩnh Châu bị nước lũ tràn vào nhà (Ảnh: An Huy).

Ông Đỗ Hữu Phương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, cho biết, tổng thiệt hại do mưa lũ và dông lốc từ đầu năm 2025 đến nay ước khoảng 10,8 tỷ đồng. Ngành nông nghiệp đang tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ các địa phương có diện tích sản xuất bị thiệt hại.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, mực nước trên các sông đang cao hơn trung bình nhiều năm, đồng thời dự báo sắp xuất hiện thêm cơn bão số 12. Để bảo đảm an toàn cho hơn 62.000ha lúa và khu dân cư vùng Đồng Tháp Mười, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống lũ và bảo vệ sản xuất.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh, những ngày tới, mưa lớn kết hợp triều cường tiếp tục khiến mực nước trên các sông, kênh, rạch dâng cao. Nhiều vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất. Đỉnh lũ năm 2025 tại các trạm đầu nguồn (phía Bắc tỉnh) được dự báo đạt xấp xỉ hoặc cao hơn báo động II, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp, vào khoảng ngày 24/10.

Cụ thể, mực nước tại trạm Tân Hưng trên sông Hồng Ngự đạt 3m (cao hơn báo động II là 0,2m); trạm Mộc Hóa trên sông Vàm Cỏ Tây đạt 2m (báo động III); trạm Vĩnh Hưng trên Kênh 28 đạt 2,98m; trạm Hưng Điền B trên kênh Cái Bát đạt 3,4m.

Khu vực Đồng Tháp Mười ở Tây Ninh mênh mông nước những ngày cuối tháng 10 khi lũ về (Ảnh: An Huy).

Trước tình hình đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các địa phương, đặc biệt khu vực Đồng Tháp Mười, khẩn trương rà soát, cập nhật và triển khai phương án ứng phó với lũ; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để kịp thời xử lý tình huống.

Đối với các tuyến đê bao, cống, đập, bờ bao đang bảo vệ sản xuất lúa vụ thu đông 2025 và đông xuân 2025-2026, các địa phương phải chủ động kiểm tra, gia cố, đồng thời huy động sự tham gia của người dân. Trường hợp để xảy ra sự cố mà xử lý chậm, người đứng đầu xã, phường phải chịu trách nhiệm.

Trong 24 giờ qua, mực nước hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây tiếp tục lên theo triều cường, đạt mức báo động II, có nơi vượt báo động III. Khu vực sông Bến Đá và Đồng Tháp Mười vẫn tăng do nước đổ về kết hợp mưa tại chỗ. Dự báo, mực nước tại các sông chính sẽ duy trì ở mức cao, phổ biến báo động II đến báo động III; khu vực phía bắc tỉnh có thể tiếp tục dâng trong những ngày tới.

Nguy cơ ngập lụt cao được cảnh báo tại nhiều xã ven sông như: Cần Đước, Cần Giuộc, Thuận Mỹ, Vàm Cỏ, Tân Trụ, Mỹ Lệ, Long Can, Nhựt Tảo, Bình Đức, Bến Lức, Long An, Đức Hòa…