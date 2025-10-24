Ngắm cầu gần 700 tỷ đồng vượt sông Đáy, thi công công nghệ hiện đại nhất

Công trình cầu vượt sông Đáy là hạng mục trọng điểm thuộc dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I). Công trình có tổng mức đầu tư hơn 682 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương.

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I), trong đó có công trình cầu sông Đáy. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cầu sông Đáy có chiều dài 1,2km, mặt cắt ngang 12m, gồm 22 nhịp sử dụng kết cấu dầm liên tục theo phương pháp đúc hẫng cân bằng - một trong những công nghệ thi công cầu hiện đại nhất hiện nay.

Mặt cầu có 4 làn xe, mỗi bên 2 làn xe (một làn ô tô và một làn xe máy). Vận tốc thiết kế80km/h. Một bên cầu là huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũ, một bên là huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ; nay là tỉnh Ninh Bình.

Cây cầu nối đôi bờ sông Đáy giúp rút ngắn hành trình và thuận tiện cho việc kết nối hệ thống cảng trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng ven biển tỉnh Ninh Bình. Cùng với tuyến đường bộ ven biển, sẽ mở rộng không gian kết nối vùng giữa Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Quá trình thi công công trình cầu sông Đáy, phần nền móng được đơn vị thi công sử dụng cọc khoan nhồi với chiều sâu lớn nhất trên 100m. Vì thế, các trụ cầu vững chắc, đỡ các dầm cầu dài hơn chục mét, vượt sông rộng hàng trăm mét.

Công trình cầu sông Đáy được khởi công tháng 11/2021 (cùng với dự án đường bộ ven biển qua tỉnh Ninh Bình), đến tháng 5 năm nay cầu được hợp long, sau đó được tổ chức thi công liên tục để hoàn thành vào tháng 8 năm nay.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư dự án) cho biết, việc hoàn thành cầu vượt sông Đáy (một hợp phần quan trọng của tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình) góp phần quan trọng vào mạng lưới giao thông chiến lược của tỉnh, hình thành trục giao thông ven biển kết nối các hành lang kinh tế trọng điểm.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, công trình được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế biển, du lịch, logistics, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố quốc phòng - an ninh khu vực.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình chia sẻ, dự án tuyến đường bộ ven biển (có cầu sông Đáy) qua tỉnh Ninh Bình được khánh thành, gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, là cơ sở thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I đề ra.