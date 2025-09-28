Khánh thành loạt công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Tham dự buổi lễ có ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cùng các lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Minh Tuyến).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, trong các công trình, dự án khánh thành, gắn biển dịp này có công trình nút giao Phú Thứ và nút giao giữa đường 150m với quốc lộ và đường sắt Bắc - Nam là các công trình giao thông trọng điểm.

Ông Ngọc nhấn mạnh công trình này có tầm quan trọng chiến lược trong việc kết nối giao thông đồng bộ, liên tục, đảm bảo kết nối cao tốc Bắc - Nam với đường Vành đai 3 - Vùng Thủ đô, tăng cường liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu giao thông của tỉnh và các tỉnh lân cận.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình nút giao Phú Thứ (Ảnh: Minh Tuyến).

Nút giao Phú Thứ tại phường Hà Nam được thiết kế và xây dựng dạng nút giao liên thông 3 tầng, kết nối với đường Vành đai 4, Vành đai 5 và các tuyến đường địa phương. Tổng mức đầu tư dự án là gần 1.400 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án khởi công từ tháng 5/2023 và đến nay hoàn thành theo đúng tiến độ.

Công trình đầu tư xây dựng nút giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam có tổng mức đầu tư 143,52 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang đã được phê duyệt, mà còn đảm bảo yêu cầu kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong khu vực, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công trình trục lễ hội và quảng trường Thời đại là một dự án mang tầm nhìn chiến lược, nằm trong một khu đô thị hiện đại, đồng bộ tầm cỡ quốc gia, một biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của Hà Nam trước đây và Ninh Bình hiện nay trong kỷ nguyên mới.

Công trình trục lễ hội và quảng trường Thời Đại (Ảnh: Minh Tuyến).

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị, đối với công trình nút giao Phú Thứ và nút giao giữa đường 150m với quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam, chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục còn lại về nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Đối với công trình trục lễ hội và quảng trường Thời đại, các đơn vị có liên quan và nhà đầu tư cần tiếp tục có phương án quản lý, khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công trình, biến nơi đây thành không gian sinh hoạt văn hóa, là điểm nhấn thu hút đầu tư, du lịch, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp.