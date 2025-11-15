Những điểm mới quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Những điểm mới này được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 15/11.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả nước thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp lại bộ máy, sắp xếp lại giang sơn mở ra không gian phát triển mới, động lực mới, là điều kiện nền tảng để giữ vững ổn định và phát triển.

“So với các nhiệm kỳ trước, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới quan trọng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Hồng Phong).

Những điểm mới đó, theo Chủ tịch Quốc hội, là rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ấn định ngày bầu cử vào ngày 15/3/2026, sớm hơn khoảng 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước; rút ngắn thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử từ 70 còn 42 ngày.

Điểm mới khác được Chủ tịch Quốc hội đề cập là điều chỉnh thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử theo mô hình chính quyền 2 cấp; đa dạng hóa phương thức vận động bầu cử, bên cạnh hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp, cho phép tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến với điều kiện bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin và an ninh mạng.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội, sẽ có cơ chế cho phép Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ động điều chỉnh thời gian và hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử khi phát sinh tình huống thực tế, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tổ chức bầu cử.

Mỗi kỳ bầu cử đều có những bối cảnh mới, những thuận lợi, khó khăn riêng, có thể phát sinh những tình huống mới, nhưng Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quyết tâm chính trị cao cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng, là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử.

Song song với đó là sự quyết liệt, sâu sát, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn, điều kiện địa lý của từng địa phương; sự phân công, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan trong toàn bộ công tác bầu cử, tạo sự minh bạch, rõ ràng, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Hồng Phong).

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý, thực hiện đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị là: Cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

“Làm được như vậy nhất định, cuộc bầu cử lần này là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, lựa chọn, bầu ra được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.