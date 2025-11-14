Quả đồi bất ngờ đổ ập xuống giữa trời nắng, chưa rõ thiệt hại về người

Sáng 14/11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, cho biết khoảng 9h30 cùng ngày, quả đồi tại thôn Pứt bất ngờ bị sạt lở, cả triệu mét khối đất đá đổ xuống, kéo dài vài kilomet.

Theo ông Zơrâm Buôn, quả đồi bị sạt lở tại ranh giới xã Ch’ơm và Gary, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ.

Khu vực quả đồi bị sạt lở (Ảnh: Zơrâm Buôn).

Lãnh đạo xã Hùng Sơn cho biết thời tiết tại khu vực bị sạt lở không mưa và có nắng. Quả đồi sạt lở cuốn theo nhiều diện tích đất nương rẫy, hoa màu của người dân đang canh tác phía dưới.

Sau khi quả đồi bị sạt lở, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, cùng cán bộ xã đi kiểm tra hiện trường.

Ông An cho biết thông tin ban đầu có 7 người dân đang làm rẫy, cán bộ xã đang đi hiện trường xác minh và chưa có thông tin thiệt hại về người.