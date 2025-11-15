Tập đoàn TH đồng hành S-Race Cần Thơ: 5 năm kiên định "Vì tầm vóc Việt"

Giải chạy S-Race Cần Thơ 2025 ghi nhận sự tham gia của hơn 10.000 học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh tại sự kiện thi đấu trực tiếp, cùng 15 điểm chạy hưởng ứng trên toàn thành phố.

Các vận động viên hào hứng tham gia S-Race Cần Thơ (Ảnh: BTC).

Các nội dung thi đấu của S-Race Cần Thơ được chia theo 3 nhóm tuổi: tiểu học (6-11 tuổi); THCS (11-15 tuổi); THPT (15-18 tuổi), với cự ly thi đấu từ 1km đến 3km.

Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ hạng nhất đến hạng mười căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng S-Race Cần Thơ là 132 triệu đồng.

Trước đó, S-Race School Online 2025 - thử thách chạy bộ trực tuyến lớn nhất dành cho học sinh Việt Nam cũng vừa khép lại với những con số ấn tượng.

Xuyên suốt 30 ngày (1/10-30/10), 158.879 học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên trường học trên khắp cả nước đã cùng nhau viết nên hành trình đầy cảm xúc.

Tổng cộng, các vận động viên đã chinh phục 2.703.173km - tương đương hàng tỷ bước chạy vì sức khỏe, vì năng lượng tích cực và vì cộng đồng. Kết quả này đã vượt qua con số từng xác lập kỷ lục thế giới của S-Race năm 2024.

S-Race Cần Thơ là dấu mốc kỷ niệm chặng đường 5 năm của dự án (Ảnh: BTC).

Từ năm 2020 đến nay, S-Race đã tổ chức 12 sự kiện thi đấu trực tiếp; 9 sự kiện trực tuyến; 8 cuộc thi ảnh, video, bài viết Ấn tượng S-Race; phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trường học tổ chức 20 sự kiện hưởng ứng; thu hút 416.566 học sinh, sinh viên, thầy cô và phụ huynh tại 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, ghi nhận Kỷ lục Việt Nam, Kỷ lục châu Á, và là dự án thể thao học đường đầu tiên của Việt Nam đạt kỷ lục thế giới.

Là đơn vị đồng hành của S-Race suốt 5 năm qua, Tập đoàn TH mong muốn khẳng định cam kết đồng hành cùng Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 cũng như lan toả tình yêu thể thao, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và khơi dậy khát vọng chinh phục của một thế hệ tương lai phát triển toàn diện.

Tập đoàn TH là nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sữa tươi, đồ uống tốt cho sức khỏe và thực phẩm sạch từ thiên nhiên với nhiều sản phẩm được ưa dùng như sữa tươi sạch TH true MILK, thức uống sữa trái cây TH true JUICE milk MISTORI, thức uống sữa lúa mạch TH true CHOCOMALT MISTORI, nước tinh khiết TH true WATER, trà tự nhiên TH true TEA, TH true YOGURT...

Với khát vọng “Vì tầm vóc Việt” và các giá trị cốt lõi “Vì hạnh phúc đích thực”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, TH tiên phong khởi xướng và đồng hành với nhiều chương trình, dự án lớn về dinh dưỡng, sức khỏe như Đề án Dinh dưỡng người Việt; Chương trình Sữa học đường quốc gia; Chương trình Sức khỏe học đường; Mô hình điểm Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh.

Tập đoàn TH đã đồng hành với chương trình truyền hình “Vì tầm vóc Việt” trên sóng VTV1 trong gần 10 năm qua nhằm truyền thông và cung cấp những thông tin hữu ích cho cộng đồng, trẻ em trong quá trình hình thành và phát triển thế hệ trẻ toàn diện về đức - trí - thể - mỹ.

Ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Tại S-Race Cần Thơ, Tập đoàn TH mang đến giải chạy những “người bạn”, đồng hành của trẻ em Việt - thức uống sữa trái cây có thạch TH true JUICE milk MISTORI và thức uống sữa lúa mạch có thạch TH true CHOCOMALT MISTORI - với thạch dừa giòn ngon - là nguồn năng lượng từ thiên nhiên cho thế hệ mới.

Bộ sản phẩm kết hợp sữa tươi đạt chuẩn của TH, nguyên liệu tự nhiên và thạch dừa giòn ngon là thức uống có hương vị thơm ngon cung cấp dưỡng chất và năng lượng giúp trẻ sẵn sàng cho mọi hoạt động hàng ngày. Bộ sản phẩm còn được bổ sung các vi chất gồm vitamin B6, B12, Acid Folic và Calci tốt cho sức khỏe của trẻ.

Bộ sản phẩm MISTORI - "người bạn" đồng hành cùng các bạn học sinh (Ảnh: BTC).

Qua nhiều lần hợp tác, S-Race cùng đối tác thiện nguyện - quỹ Vì tầm vóc Việt đã gây quỹ hơn 1,6 tỷ đồng cho quỹ điều trị khuyết tật vận động hỗ trợ bệnh nhi nghèo. Từ đó, S-Race góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần sẻ chia, tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.

S-Race nằm trong chuỗi các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2020-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Truyền thông Unicomm hợp tác thực hiện.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 về Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 về Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng.