Đi làm răng, bé trai 3 tuổi bị kim chọc tủy 22mm rơi vào khí quản

Ngày 15/11, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin đã cấp cứu thành công bệnh nhi N.Q.T.Đ. (3 tuổi, trú tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) bị hóc dị vật nguy hiểm.

Cháu Đ. nhập viện trong tình trạng ho dữ dội. Qua chụp phim, các bác sĩ phát hiện một cây kim chọc tủy dài khoảng 22mm nằm trong đường thở, ngay vị trí chia đôi khí quản, đe dọa gây tắc nghẽn hô hấp.

Các bác sĩ nội soi cấp cứu, lấy dị vật ra ngoài (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Xác định đầu nhọn cây kim cắm vào 1/3 dưới khí quản, trong khi đầu còn lại vướng vào phế quản, các bác sĩ nội soi cấp cứu khẩn cấp. Dị vật đã được lấy ra khỏi đường thở thành công, và sức khỏe của cháu bé đang dần ổn định.

Gia đình bệnh nhi cho biết, cây kim chọc tủy bất ngờ rơi từ khoang miệng xuống khí quản khi bé đang làm răng.

Đây là một sự cố hi hữu nhưng theo các bác sĩ, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như xẹp phổi, viêm phổi, hoặc tràn khí màng phổi nếu không được xử trí kịp thời.