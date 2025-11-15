Không khí lạnh mạnh sắp tràn về miền Bắc, miền Trung mưa rất to

Ngày 15/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Theo dự báo, ngày 17-18/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Miền Trung lại sắp có đợt mưa to đến rất to (Ảnh: Anh Tuấn).

Trang Accuweather dự báo những ngày tới, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mạnh, một số khu vực vùng núi cao trên 1.500m nhiệt độ có thể xuống thấp khoảng 5-10 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày 15/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Dự báo từ đêm nay đến đêm 16/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Theo dự báo, ngày và đêm 16/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ ngày 17/11 đến hết đêm 18/11, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-450mm, cục bộ có nơi trên 550mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định tổng lượng mưa cả đợt từ đêm 15/11 đến hết đêm 18/11 ở Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 300-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa cả đợt phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Dự báo từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Ngoài ra, ngày 16-18/11, khu vực Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.