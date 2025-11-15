Thêm bí quyết để sinh viên thời nay cân bằng nhịp sống bận rộn

Bữa ăn sinh viên: Tưởng chuyện nhỏ đôi khi lại khó nhằn

Giữa lịch học dày đặc, những buổi làm thêm, hoạt động ngoại khóa hay hoàn thành bài tập, bữa ăn đối với sinh viên trở thành khoảng nghỉ để nạp lại năng lượng.

Một phần cơm trộn nóng hổi, miếng gà rán giòn tan hay một ly trà sữa béo ngậy không chỉ để lấp đầy chiếc bụng đói, mà còn là phần thưởng cho một ngày học tập và làm việc chăm chỉ, góp thêm niềm vui giản dị để xua tan căng thẳng và tiếp thêm động lực cho sinh viên.

Giờ ăn là khoảng nghỉ để sinh viên nạp lại năng lượng, sẵn sàng tinh thần cho lịch học, lịch sinh hoạt dày đặc (Ảnh: Shutterstock).

Thế nhưng, đôi khi việc vừa muốn ăn ngon, đúng khẩu vị mà vẫn hợp điều kiện kinh tế sinh viên lại không dễ dàng. Mỗi lần muốn thưởng thức món ngon chuẩn vị, nhiều bạn lại loay hoay giữa hàng loạt lựa chọn: tự nấu lại tốn thời gian, đi ăn ngoài thì ngại chi phí hay chờ đợi mệt mỏi, còn đặt món thì phải tính toán đủ thứ từ giá, phí ship (giao hàng) cho đến khung giờ ưu đãi.

Minh Thy, sinh viên năm hai (TPHCM) chia sẻ về những ngày đầu lên thành phố sống trọ: “Thời gian đầu tôi tự nấu cho hợp khẩu vị và tiết kiệm. Nhưng lịch học ngày càng dày đặc, nhiều khi về tới phòng trọ là chỉ muốn ngả lưng chứ chẳng còn sức để nấu nướng.

Ăn ngoài nhiều thì sợ tốn kém, mà đặt món một mình thì cũng chẳng tối ưu được phí vận chuyển hay mã khuyến mãi, nên lắm hôm tôi ăn vội gói mì hay ổ bánh mì cho xong bữa”.

Tân sinh viên Việt Hoàng (Hà Nội), cũng cho biết: “Hồi đầu mới nhập học còn bỡ ngỡ, chúng tôi chọn ăn cơm căng tin cho an toàn, nhưng ăn hoài cũng ngán. Có hôm muốn ra ngoài ăn thì lại gặp quán đông, chờ lâu, nhiều khi chưa ăn xong là đã đến giờ vào lớp luôn rồi. Chưa kể ăn ngoài nhiều thì chi phí cao, sinh viên như tôi đôi khi chỉ muốn ăn ngon thôi, nhưng nghĩ lại bài toán chi tiêu thì cũng đành thắt lưng buộc bụng”.

Bí kíp đặt món để “ăn đúng gu, giá đúng tầm”

Trước những băn khoăn về vấn đề ăn uống nhiều sinh viên thường gặp, Thy và Hoàng như tìm được bí kíp khi biết đến tính năng Ăn ngon rẻ trên ShopeeFood. Điều khiến hai bạn thích thú nhất chính là danh sách món ăn đa dạng, với mức giá chỉ từ 30.000 đồng (miễn phí vận chuyển).

Ăn ngon rẻ nhận được sự quan tâm của đông đảo sinh viên khi mang đến thực đơn đa dạng, với mức giá chỉ từ 30.000 đồng (bao gồm cả phí ship) (Ảnh: ShopeeFood).

Minh Thy cho biết, trong một lần học nhóm, thấy cả hội rủ nhau đặt món trên ShopeeFood, ai thích gì thì đặt món đó rồi ăn chung với nhau cho vui. Tò mò nên Thy đã tìm hiểu và biết đến tính năng Ăn ngon rẻ.

“Không ngờ chỉ từ 30.000 đồng, tôi lại có thể mua được một phần cơm trộn Hàn Quốc, hoặc mỳ Ý. Lúc nào thèm ăn vặt thì tôi lại chọn một phần gà popcorn giòn rụm hay một ly hồng trà sữa. Tất cả đều được bao phí ship. Nhờ "Ăn ngon rẻ" mà chuyện ăn uống nhẹ đầu hơn hẳn, vừa ngon miệng, vừa tiết kiệm chi phí, thời gian lẫn công sức. Tôi cũng có thêm tinh thần để học tập”, cô nàng bày tỏ.

Tính năng Ăn ngon rẻ cũng khiến chuyện ăn uống của Việt Hoàng trở nên thú vị hơn. Thay vì quanh quẩn vài quán quen, nay Việt Hoàng đã có thể thoải mái đổi vị mỗi ngày với mức giá rẻ.

“Việc đặt món qua ShopeeFood không chỉ tiện lợi, mà còn là cách để mình tìm thấy niềm vui từ việc ăn ngon, chất lượng mà vẫn đảm bảo chi tiêu hàng tháng”, Hoàng nói thêm.

Mới đây, để đáp ứng khẩu vị ngày càng đa dạng của người dùng, ShopeeFood vừa mang hàng loạt món ngon từ những thương hiệu ẩm thực được giới trẻ yêu thích đổ bộ "Ăn ngon rẻ".

Nếu là người thích đồ ngọt, một ly hồng trà sữa thơm đậm vị của The Alley, coconut matcha thanh mát của Matcha Vibe hay chiếc bánh chocolate rainbow donut mềm xốp của BreadTalk sẽ là lựa chọn thích hợp.

Trong khi đó, một phần cơm trộn thập cẩm chuẩn vị Hàn Quốc từ Korea House hay combo Mì Ý cay đậm đà cùng nước mát lạnh từ Jollibee cũng sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Hàng loạt thương hiệu được giới trẻ yêu thích đã có trên "Ăn ngon rẻ", giúp sinh viên ăn ngon thỏa thích mà không lo về chi phí (Ảnh: ShopeeFood).

Chỉ cần mở ứng dụng, truy cập mục Bao hết phí ship, người dùng đã có thể thưởng thức ngay loạt món ăn chỉ từ 30.000 đồng (miễn phí vận chuyển). Tuy nhiên, loạt món ăn nổi bật từ các thương hiệu được yêu thích lại có hạn và thay đổi tùy theo khu vực. Thế nên, muốn “săn” được món ngon giá tốt, người dùng có thể truy cập ứng dụng thường xuyên để khám phá nhiều điều thú vị.

Nhờ "Ăn ngon rẻ", chuyện ăn ngon, đúng khẩu vị và vẫn đảm bảo chi tiêu không còn là bài toán khó với sinh viên, mà trở thành một cách để cân bằng nhịp sống bận rộn, giúp các bạn tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày và luôn tràn đầy năng lượng cho hành trình phía trước.