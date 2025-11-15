Ủy viên Trung ương làm trưởng đoàn ĐBQH không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 15/11, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã trình bày Hướng dẫn số 36 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cán bộ có người thân vi phạm không được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Về tiêu chuẩn chung, ông Quang cho biết người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu; có uy tín, năng lực; có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang (Ảnh: Phạm Thắng).

Người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cũng phải có phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, trong sáng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kê khai tài sản, thu nhập trung thực, minh bạch, không cơ hội, tham vọng quyền lực, cục bộ, bè phái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”…

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn rõ “không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi”...

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn không giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị điều tra, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mất đoàn kết.

Cán bộ có vi phạm khuyết điểm hoặc bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2021-2026; cán bộ có người thân vi phạm pháp luật… cũng sẽ không được giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh “kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp”.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương lưu ý quan tâm, giới thiệu chuyên gia đầu ngành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao; luật gia giỏi có uy tín, am hiểu sâu về pháp luật quốc tế; doanh nhân xuất sắc, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Điều kiện khi lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành làm trưởng đoàn ĐBQH

Về số lượng cấp phó các cơ quan của Quốc hội; trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI và nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Tổ chức Trung ương quy định: “Với các cơ quan của Quốc hội thực hiện sắp xếp trong nhiệm kỳ khóa XV được giữ nguyên số lượng cấp phó theo quy định. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI thực hiện bố trí số lượng cấp phó theo quy định của cấp có thẩm quyền”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, các lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố được cấp ủy đề xuất và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, nếu trúng cử thì đảm nhiệm chức danh trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, thành phố theo nguyên tắc mỗi lãnh đạo không giữ quá 2 chức danh lãnh đạo (bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Ủy ban MTTQ). Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các Ủy viên Trung ương Đảng được phân công làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố thì không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo, còn người đảm nhiệm chức danh phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố phải là cấp ủy viên cấp tỉnh, đã giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên, có quy hoạch một trong các chức danh: Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố hoặc tương đương trở lên.

Việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp phải căn cứ vào phương án nhân sự do cấp ủy chuẩn bị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (gắn với công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030).

Trường hợp cần thiết, theo ông Quang, nếu phải thay đổi thì báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ông cũng quán triệt người được giới thiệu ứng cử làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI, ứng cử giữ chức chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 theo đề án nhân sự đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII thông qua thì không phải báo cáo lại Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Hồng Phong).

Trường hợp cần thiết phải bố trí lại trưởng đoàn đại biểu Quốc hội theo đề án tổng thể thì phải báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Ban Tổ chức Trung ương lưu ý cấp ủy các cấp lãnh đạo việc bố trí nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND về các đơn vị bầu cử, đảm bảo sự hài hòa, tương quan chung trong việc bố trí nhân sự ứng cử tại các đơn vị bầu cử ở địa phương.