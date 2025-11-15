Ukraine đối mặt “cuộc chiến kiệt sức” ở Donetsk, Zaporizhia

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong tuần này, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskii cho biết gần một nửa số trận đánh trên tiền tuyến kéo dài 1.200km đang diễn ra tại Pokrovsk và Myrnohrad ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine.

Ông nói, Nga đã điều 150.000 binh sĩ, gần 1/4 lực lượng của họ ở Ukraine, để tìm cách kiểm soát các thành phố chiến lược này.

Nga coi Pokrovsk là cánh cửa dẫn tới những phần còn lại của Donetsk mà Ukraine còn kiểm soát.

Khi người dân Ukraine đang xôn xao bởi một vụ bê bối tham nhũng trong, chiến tuyến đang trong trạng thái biến động mà không bên nào giành được lợi thế quyết định.

Cả Nga lẫn Ukraine thường xuyên trong thế giằng co kiểm soát các khu dân cư và từng tòa nhà.

Hus, một chỉ huy đội máy bay không người lái của Lữ đoàn biệt kích 68 của Ukraine ở ngoại ô Pokrovsk, cho biết: “Ở đây, một tòa nhà thuộc về chúng tôi, tòa bên cạnh bị đối phương chiếm, và chỉ vài giờ sau thì đổi bên”.

Tuy vậy, dường như lực lượng Nga đang chậm rãi giành thêm lãnh thổ. Bộ Quốc phòng Nga nói lực lượng của họ đang tiến qua Pokrovsk trong các trận đánh từng nhà.

Binh sĩ Ukraine thừa nhận việc phòng thủ Pokrovsk đang “dần xấu đi”, bất chấp nỗ lực tăng viện của quân đội.

Một chỉ huy đơn vị Ukraine cho hay Nga đang mở đợt tấn công bằng lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz, những người đi săn các kíp cối và đơn vị máy bay không người lái của Ukraine, nhằm vô hiệu hóa họ và mở đường cho lực lượng tiếp viện.

Những chiến thuật này đã giúp Nga giành được trung tâm Pokrovsk vào đầu tháng 11, và trong tuần qua, họ cố gắng mở rộng sang phía đông và phía tây. Lực lượng phòng thủ Ukraine dường như vẫn giữ được một cứ điểm ở phía bắc Pokrovsk.

Tại Myrnohrad, nằm phía đông Pokrovsk, lực lượng Nga đang thâm nhập vào các khu vực phía đông của thành phố, và trong tuần này đã có bước tiến nhỏ vào rìa phía bắc, trong khi lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn giữ vững phần lớn địa bàn.

Cả 2 thành phố đều nằm trong thế bị Nga bao vây từ phía bắc, nam và đông, khiến các tuyến tiếp tế và rút lui chỉ còn mở về phía tây.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Institute for the Study of War), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, nhận định ý nghĩa của 2 thành phố này còn tùy thuộc vào “việc lực lượng Ukraine rút lui có trật tự hay tháo chạy hỗn loạn” và vào “khả năng quân Nga khai thác sự sụp đổ và tiến hành truy kích thành công”.

Bộ Quốc phòng Nga liên tục khẳng định việc lực lượng Ukraine ở Pokrovsk và Myrnohrad bị bao vây và đầu hàng là điều sắp xảy ra.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu và tiến hành cái mà ông Syrskii gọi là “phòng thủ chủ động”, sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm và tấn công, gây tổn thất cho đối phương.

Ông Syrskii nói, chỉ riêng trong tháng 10, các máy bay không người lái tầm ngắn đã đánh trúng 77.000 mục tiêu, tăng 16% so với 66.500 mục tiêu trong tháng 9, tăng 11% so với tháng 8.

Những con số này cho thấy nỗ lực của lực lượng thâm nhập Nga nhằm truy lùng các đơn vị máy bay không người lái và cắt nguồn tiếp tế của Ukraine đạt kết quả thấp hơn so với kỳ vọng của Bộ Chỉ huy Nga.

Trong khi đó, Nga cũng tăng cường tấn công gần Huliaipole, cách Pokrovsk khoảng 60km về phía tây nam, nằm trên ranh giới giữa hai vùng Donetsk và Zaporizhia.

Ông Syrskii thừa nhận tình hình ở đó đã “xấu đi đáng kể”, và rằng những “trận đánh kiệt sức” đang diễn ra tại Rivnopillia và Yablukove. Các video định vị địa lý cho thấy Ukraine đã buộc phải bỏ lại Rivnopillia.

Nga cũng tiếp tục gây sức ép trên các phần khác của chiến tuyến. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát Uspenovka, Novoye và Sladkoye ở Zaporizhia, Volchye ở Dnipropetrovsk, và Gnatovke ở Donetsk.