Xe đầu kéo lật giữa đèo Măng Đen, hàng trăm phương tiện mắc kẹt nhiều giờ

Ngày 15/11, UBND xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi thông tin, lực lượng chức năng đang nỗ lực điều tiết giao thông và cứu hộ xe đầu kéo bị lật, chắn ngang quốc lộ 24, đoạn qua đèo Măng Đen.

Trước đó lúc 22h40 ngày 14/11, xe đầu kéo biển kiểm soát 76H-001.xx do tài xế T.X.B. (51 tuổi, trú tại xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hướng Đông - Tây, dọc quốc lộ 24.

Lực lượng chức năng cứu hộ xe đầu kéo bị lật trên đèo Măng Đen (Ảnh: Chí Anh).

Khi đến km123 quốc lộ 24, đoạn qua đèo Măng Đen, xe đầu kéo của anh B. bị mất lái, tông vào taluy âm và lật úp giữa đường. May mắn, tài xế B. bị thương nhẹ nhưng phương tiện hư hỏng nặng.

Trong đêm, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi có mặt phân luồng và huy động xe cứu hộ đến cẩu kéo phương tiện gặp nạn. Tuy nhiên, khu vực xảy ra tai nạn nằm ở đoạn cua gắt, mặt đường hẹp nên công tác tiếp cận và kéo xe gặp nhiều khó khăn.

Vụ tai nạn khiến nhiều phương tiện bị mắc kẹt trên đèo Măng Đen nhiều giờ (Ảnh: Chí Anh).

Do xe đầu kéo bị tai nạn nằm chắn ngang đường khiến giao thông gần như tê liệt, hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt trên đèo suốt nhiều giờ, có đoạn ùn ứ dài khoảng 1km.

Đến trưa 15/11, lực lượng cứu hộ cơ bản đã kéo được phần đầu kéo và rơ moóc sang một bên để giải tỏa một chiều lưu thông.

Đèo Măng Đen nằm trên quốc lộ 24 với chiều dài 13km. Đèo nối xã Đăk Rve và xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.