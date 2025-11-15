Thiết bị nhỏ bằng viên thuốc con nhộng giúp cụ bà 83 tuổi thoát đột tử

Ngày 15/11, đại diện Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) cho biết, nơi đây vừa điều trị thành công một trường hợp bị rối loạn nhịp tim nguy hiểm bằng một thiết bị đặc biệt.

Bệnh nhân là một cụ bà 83 tuổi (ngụ tỉnh Lâm Đồng) có tiền sử tăng huyết áp và bệnh tim thiếu máu cục bộ, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong tình trạng mệt mỏi, khó thở và choáng váng.

Sau khi chuyển đến Bệnh viện 30-4, bệnh nhân được TS.BS Nguyễn Quốc Khoa, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch trực tiếp điều trị. Tại đây, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định bệnh nhân bị block nhĩ thất cao độ kèm những quãng ngừng xoang kéo dài.

Các bác sĩ Bệnh viện 30-4 tiến hành điều trị cho cụ bà (Ảnh: BV).

Đây là một dạng rối loạn nhịp tim chậm nguy hiểm có thể khiến tim đập ngắt quãng, thậm chí ngừng đập trong vài giây, gây thiếu máu lên não dẫn đến ngất xỉu hoặc đột tử.

Trước tình trạng nguy kịch này, các bác sĩ nhanh chóng đặt máy tạo nhịp tạm thời qua đường tĩnh mạch, để duy trì nhịp tim cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời hội chẩn lựa chọn phương án điều trị lâu dài tối ưu.

TS.BS Nguyễn Quốc Khoa cho biết, với trường hợp rối loạn nhịp chậm nghiêm trọng như trên, biện pháp điều trị hiệu quả và an toàn nhất là cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân.

Cụ bà được chỉ định đặt máy tạo nhịp tim không dây hai buồng - một trong những thế hệ máy tạo nhịp hiện đại nhất hiện nay. Đây cũng là lần đầu tiên kỹ thuật cấy máy tạo nhịp không dây hai buồng được triển khai tại Bệnh viện 30/4.

Cụ bà được chỉ định đặt máy tạo nhịp tim không dây hai buồng (Ảnh: BV).

Dưới sự hướng dẫn của hệ thống siêu âm và màn tăng sáng, ê-kíp can thiệp đã luồn ống thông qua tĩnh mạch đùi lên buồng tim để cấy máy tạo nhịp vào thành tâm thất phải của bệnh nhân.

Quá trình thủ thuật diễn ra thuận lợi trong khoảng 45 phút, đảm bảo máy nằm đúng vị trí và tránh được nguy cơ tổn thương mạch máu hay biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.

Sau can thiệp, cụ bà tỉnh táo, hết mệt, nhịp tim duy trì ổn định, kết quả kiểm tra điện tâm đồ không còn xuất hiện những khoảng ngừng tim dài nguy hiểm. Nhờ thiết bị mới, bệnh nhân có thể tự ngồi dậy và sinh hoạt nhẹ nhàng nhanh chóng.

Sau vài ngày điều trị, cụ bà phục hồi tốt và được xuất viện sau vài ngày với nhịp tim ổn định, tinh thần thoải mái. “Vui nhất là sau khi đặt máy không để lại sẹo. Máy nhỏ nên không gây khó chịu vùng ngực, tôi có thể thoải mái cử động mà không lo máy xê dịch”, bệnh nhân phấn khởi chia sẻ.

Theo các bác sĩ, ưu điểm của việc điều trị rối loạn nhịp bằng máy tạo nhịp tim không dây hai buồng là ít xâm lấn, giảm nguy cơ biến chứng, phục hồi nhanh chóng.

Máy tạo nhịp tim không dây có kích thước chỉ bằng một viên thuốc con nhộng (Ảnh: BV).

So với phương pháp đặt máy tạo nhịp có dây truyền thống, bệnh nhân không cần phẫu thuật mở ngực hay rạch da, nên tránh được nguy cơ nhiễm trùng, tụ máu, tràn máu màng phổi.

Ngoài ra, kỹ thuật trên cũng giúp ích trong vấn đề thẩm mỹ và tạo sự thoải mái. Máy tạo nhịp tim không dây có kích thước chỉ bằng một viên thuốc con nhộng và chỉ nặng khoảng 2 gram, nên bệnh nhân gần như không cảm nhận có “vật lạ” trong cơ thể.

Bác sĩ Khoa chia sẻ thêm, máy tạo nhịp không dây hai buồng có độ bền cao, pin hoạt động đến 12 năm, giúp người bệnh lớn tuổi hạn chế được số lần phẫu thuật để thay máy mới.

Với việc triển khai thành công kỹ thuật này, Bệnh viện 30-4 trở thành một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng máy tạo nhịp tim không dây, nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân rối loạn nhịp tim chậm.