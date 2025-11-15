Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn làm Phó Bí thư tỉnh Thái Nguyên

Sáng 15/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá ông Vương Quốc Tuấn là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn (Ảnh: UBND Thái Nguyên).

Ông Dương tin tưởng, với quá trình rèn luyện, phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, ông Vương Quốc Tuấn sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy tốt vai trò lãnh đạo tại địa phương mới.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước yêu cầu cao về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Trên cương vị công tác mới, ông Tuấn hứa sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết và khát vọng cống hiến, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I và góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh năm 1977 tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh (cũ), nay là phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Ông có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Quá trình công tác, ông từng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 7/2024 đến tháng 11, ông Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.