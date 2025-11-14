Hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè khu đô thị

Sáng 14/11, người dân một khu đô thị nằm trên địa bàn phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi kinh hãi phát hiện hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè chết la liệt.

Khu đô thị này khá lớn, tuy nhiên giun đất chỉ xuất hiện ở khu vực bãi cỏ rộng hàng trăm m2 ngay cổng chính. Giun đất bò lên phần vỉa hè bao quanh khu đất này dày đặc. Phần lớn số giun đất này đã chết khô.

Hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè một khu đô thị ở Quảng Ngãi (Ảnh: Hà Xuyên).

Một số người dân cho biết mấy ngày qua không có mưa, tuy nhiên vào đêm 13/11 giun bắt đầu trồi lên mặt đất.

Hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè cuộn tròn vào nhau rồi chết. Hiện tượng này lần đầu xuất hiện khiến cư dân tại khu đô thị khá hoang mang; nhiều người là phụ nữ, trẻ em khiếp sợ trước hình ảnh trên.

Cuối năm 2024, một người dân thành phố Vũng Tàu cũ đăng tải clip ghi lại cảnh hàng nghìn con giun đất bò lên tường sau cơn mưa lớn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào thời điểm đó, một chuyên gia nông nghiệp cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến giun bò lên mặt đất như thiếu oxy, thay đổi nhiệt độ, thời tiết.

Cũng có thể vùng đất nơi giun trú ngụ được bón các loại phân gây nóng như phân gà, phân lân… Chuyên gia cho biết hiện tượng này rất bình thường, người dân không cần lo lắng.