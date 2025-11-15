Người dân than trời vì đường nối Tây Nguyên - TPHCM tan hoang "ổ gà, ổ voi"

Quốc lộ 14, tuyến huyết mạch nối Tây Nguyên với Đồng Nai và TPHCM, đang xuống cấp nghiêm trọng với chi chít "ổ voi, ổ gà", gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và bức xúc trong dư luận.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí giữa tháng 11 cho thấy, đoạn Quốc lộ 14 qua xã Thọ Sơn (Đồng Nai) là một trong những điểm nóng về hư hỏng. Mặt đường xuất hiện dày đặc "ổ gà, ổ voi", khiến các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

Nhiều tài xế xe khách, xe tải từ Tây Nguyên về TPHCM và ngược lại buộc phải lách sang làn ngược chiều để tránh các hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Đặc biệt, đoạn đường dài khoảng 5km qua xã Thọ Sơn, giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng, được đánh giá là tệ nhất, với nhiều "ổ gà, ổ voi" lún sâu từ 10 đến 20cm.

Khi trời mưa, những "ổ gà, ổ voi" này biến thành "ao nước", gây khó khăn và nguy hiểm cho các phương tiện, đặc biệt là xe tải trọng lớn.

Ngoài Thọ Sơn, các đoạn qua xã Bù Đăng, Đồng Tâm, Nha Bích, phường Chơn Thành cũng trong tình trạng tương tự, dù đã được sửa chữa tạm thời.

Bà Lê Thị Vân (xã Thọ Sơn) bày tỏ lo ngại: "Quốc lộ 14 hư hỏng lâu nhưng chưa được sửa chữa triệt để, trong khi các phương tiện đi lại rất nhiều, khiến tình trạng này ngày càng nặng, đặc biệt vào mùa mưa. Xe máy đi chung vào làn ô tô để né 'ổ gà' rất nguy hiểm".

Đặc biệt, đoạn qua xã Thọ Sơn không có đèn đường, khiến việc di chuyển ban đêm trở nên cực kỳ nguy hiểm, nhiều vụ tai nạn do sụp "ổ gà" đã xảy ra.

Trước tình hình này, người dân phường Bình Phước đã kiến nghị lên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh về tình trạng xuống cấp của Quốc lộ 14.

Ông Dương Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho biết đã kiến nghị Khu Quản lý đường bộ IV, đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường, để khắc phục. Sở sẽ tiếp tục phối hợp đôn đốc các đơn vị liên quan sớm sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông.

Đại diện Khu Quản lý đường bộ IV thừa nhận các đoạn hư hỏng đang được sửa chữa định kỳ, nhưng do mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng đến chất lượng. Đơn vị này cam kết sẽ đôn đốc các nhà thầu khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Hiện tại, Khu Quản lý đường bộ IV đang chỉ đạo các nhà thầu cào bóc lớp mặt đường hư hỏng và sử dụng vật liệu phù hợp để đảm bảo giao thông tạm thời.

Quốc lộ 14 đoạn qua Đồng Nai dài khoảng 120km, là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa, nông sản từ các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng về Đồng Nai, Tây Ninh, TPHCM.

Tuyến quốc lộ 14 đi qua tỉnh Đồng Nai (Đồ họa: An Huy).