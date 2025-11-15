Mỹ phẩm Doctor Magic nhập khẩu của Mailisa: Hé lộ nhà sản xuất

Ngày 13/11, lực lượng công an đồng loạt xuất hiện tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Việc kiểm tra diễn ra liên tục từ sáng đến chiều. Cơ quan chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu để phục vụ điều tra. Trong thời gian kiểm tra, các cơ sở tạm ngưng hoạt động.

Theo giới thiệu, hệ thống Mailisa từ một cơ sở nhỏ trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TPHCM trước đây, nay là phường Cầu Kiệu, TPHCM, thương hiệu này dần mở rộng thành chuỗi thẩm mỹ viện quy mô toàn quốc với hơn 2.000 nhân viên.

Theo tìm hiểu, ngoài hoạt động kinh doanh liên quan tới thẩm mỹ, một lĩnh vực được cho là "cỗ máy kiếm tiền" của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa là bán mỹ phẩm đều mang thương hiệu Doctor Magic.

Chuỗi thẩm mỹ viện thường xuyên livestream bán mỹ phẩm thương hiệu này trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok. Đáng chú ý là các sản phẩm từ kem dưỡng, sữa rửa mặt, kem chống nắng, phấn nước, tẩy tế bào chết, dung dịch vệ sinh đến mặt nạ... đều thuộc thương hiệu Doctor Magic được thẩm mỹ viện giới thiệu là nhập khẩu chính hãng và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Xuất xứ tại Trung Quốc

Trên các trang thông tin, chuỗi thẩm mỹ chỉ giới thiệu mỹ phẩm Doctor Magic được sản xuất tại Hong Kong (Trung Quốc). Sản phẩm được nêu sản xuất theo dây chuyền chuyên nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, tất cả sản phẩm đều được Bộ Y tế kiểm nghiệm và cấp phép lưu hành trên toàn quốc.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí từ các sản phẩm thương hiệu Doctor Magic mà nhiều người tiêu dùng đã mua từ thẩm mỹ viện Mailisa, từ các sản phẩm Doctor Magic được người tiêu dùng mua tại thẩm mỹ viện Mailisa, các sản phẩm này có xuất xứ Hong Kong (Trung Quốc).

Mỗi sản phẩm đều có tem phụ ghi rõ nơi sản xuất, đơn vị nhập khẩu, nhà phân phối và mã số giấy phép lưu hành mỹ phẩm ghi do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp. Khi mua, khách hàng cũng được xuất hóa đơn bán lẻ kèm theo.

Nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm Doctor Magic là doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh làm chủ sở hữu (Ảnh: Chụp màn hình).

Cụ thể, theo thông tin trên nhãn các sản phẩm thương hiệu Doctor Magic, đơn vị nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam đều là Công ty TNHH Sản xuất thương mại Dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE (quận 12 cũ, TPHCM). Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này thành lập từ tháng 9/2017 do ông Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu kiêm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm, dụng cụ y tế... Theo thông tin đăng ký thuế, đến đầu năm nay, doanh nghiệp có tổng số 5 lao động.

Các công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm gồm HongKong Doctor Magic Biotechnology Limited và HongKong Maika Beauty Biotechnology Limited, đều có trụ sở tại Hong Kong và hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp, công nghệ sinh học, đồng thời tham gia hoạt động xuất nhập khẩu mỹ phẩm.

Chẳng hạn, kem loại bỏ sắc tố Doctor Magic do HongKong Maika Beauty Biotechnology Limited chịu trách nhiệm, trong khi kem hỗ trợ làm mờ thâm nám do HongKong Doctor Magic Biotechnology Limited chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, thông tin trên nhãn các sản phẩm, công ty sản xuất là Guangzhou YRM Biotechnology Co., Ltd có trụ sở tại thành phố Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc).

Theo Qichacha - đơn vị cung cấp thông tin doanh nghiệp tại Trung Quốc - Guangzhou YRM Biotechnology Co., Ltd thành lập từ năm 2015, hoạt động trong các lĩnh vực như nghiên cứu và phát triển công thức mỹ phẩm, sản xuất mỹ phẩm theo hình thức OEM (gia công theo thiết kế và yêu cầu của khách hàng) hoặc ODM (phát triển sản phẩm theo ý tưởng công ty rồi bán cho khách hàng mang thương hiệu riêng).

Thông tin về công ty Guangzhou YRM Biotechnology Co., Ltd (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo công bố trên website của doanh nghiệp, đơn vị này có nhà máy rộng khoảng 40.000m2, đạt các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế bao gồm xưởng sản xuất chuẩn GMP, xưởng đóng hộp vô trùng tự động, 24 dây chuyền sản xuất tự động, cùng đội ngũ gần 500 nhân sự và 30 kỹ sư chuyên môn. Giá trị xuất khẩu hàng năm được công bố đạt khoảng 5-10 triệu USD.

Sản phẩm chính của doanh nghiệp là gia công OEM các sản phẩm trị tàn nhang và mụn, sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm dành cho da có vấn đề, sản phẩm trang điểm và làm sạch da.

"Bà trùm" Mailisa khẳng định gì về sản phẩm?

Về chất lượng sản phẩm thương hiệu Doctor Magic, bà Mai nhiều lần khẳng định đây là sản phẩm đã được Bộ Y tế kiểm tra và cấp phép lưu hành trên toàn quốc.

Trong một video đăng tải hồi tháng 4/2023 trên kênh TikTok có 3 triệu người theo dõi, bà Mai cho biết hệ thống Mailisa có 16 triệu khách quen và các sản phẩm luôn bán rất chạy, thậm chí “bán cả container”. Bà Mai lý giải nhiều mỹ phẩm giá cao do chi phí thuê mặt bằng, quảng cáo người nổi tiếng, chiết khấu 50-70% cho đại lý… đều được cộng vào giá.

"Ngược lại, với Doctor Magic, Mailisa cắt giảm tối đa chi phí, không tuyển đại lý, không chạy quảng cáo rầm rộ, hàng hiệu nhưng giá bình dân", bà nói.

Bà Mai trình bày phiếu công bố hơn 70 sản phẩm Doctor Magic của Mailisa (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong một video khác hồi tháng 2, bà Mai trình bày phiếu công bố hơn 70 sản phẩm Doctor Magic của Mailisa. Bà cho biết khi cơ quan chức năng đến kiểm tra sẽ xuất trình phiếu công bố này. Bà Mai nhấn mạnh, thương hiệu lớn nên luôn có ban cố vấn pháp lý hỗ trợ, không phải “chạy loạn xạ” mỗi khi có cơ quan chức năng đến kiểm tra.

Trước nghi vấn của nhiều người về sản phẩm Doctor Magic có phải kem trộn, trong video đăng tải ngày 12/11 - tức 3 ngày trước, bà Mai khẳng định mỹ phẩm bán thuộc thương hiệu Doctor Magic là dòng sản phẩm nhập khẩu chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế kiểm nghiệm...

Bà Mai còn kể để nhập các sản phẩm Doctor Magic về Việt Nam, Mailisa phải mang sản phẩm đi kiểm nghiệm 2-3 đơn vị tại Việt Nam chứ không hề tin tưởng vào đối tác nước ngoài, cụ thể là kiểm nghiệm thành phần kim loại nặng, kim loại nhẹ, vi sinh vật theo quy định của Bộ Y tế...