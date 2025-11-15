Nước lũ tràn vào ngập nhà, chủ tiệm vẫn kiếm bộn tiền nhờ dịch vụ khác lạ

Một nhà hàng ở miền trung của Thái Lan những ngày qua liên tục đón lượng khách lớn tới trải nghiệm dịch vụ độc nhất vô nhị. Vừa thưởng thức bữa ăn, khách được ngâm chân trong dòng nước lũ. Xung quanh là đàn cá sông bơi lội tung tăng do đi theo nước lũ tràn vào quán.

Sông vỡ bờ tràn nước lũ vào nhà hàng, khách tới ùn ùn vì cá bơi dưới chân (Nguồn video: ABC News).

Đó là nhà hàng Pa Jit thuộc tỉnh Nakhon Pathom, cách Bangkok khoảng 30km. Chủ nhà hàng cho biết, 11 ngày trước, con sông gần đó vỡ bờ khiến nước lũ dâng tràn vào cơ sở kinh doanh ăn uống này. Tưởng phải đóng cửa như những lần trước, nhưng bà Pornkamol Prangprempree, chủ quán lần này lại nghĩ khác.

"4 năm trước, nhà hàng từng chịu cảnh nước lũ tràn về như thế này. Khi đó, cảm giác của tôi vô cùng tuyệt vọng. Tôi phải đóng cửa tiệm, đợi nước lũ rút. Sau đó nhân viên mới bắt đầu dọn rửa. Việc kinh doanh phải tạm dừng suốt nhiều ngày khiến doanh thu sụt giảm mạnh", bà Pornkamol nhớ lại.

Thực khách ngồi ăn uống khi nhà hàng bị nước lũ tràn vào (Ảnh: AP).

Tới nay, nhà hàng tồn tại hơn 30 năm. Năm nay, cửa tiệm lại tiếp tục bị nước lũ nhấn chìm. Tuy nhiên chủ tiệm quyết định biến khó khăn thành lợi thế để tạo ra nguồn thu mới.

Thay vì đóng cửa, bà huy động nhân viên kê đồ lên cao và vẫn kinh doanh như bình thường. Lượng khách tới quán bất ngờ tăng đột biến.

Họ muốn trải nghiệm cảm giác vừa ăn uống, vừa để chân giữa dòng nước lũ ra sao. Trẻ nhỏ lại thích thú nhìn những con cá sông bơi lội ngay dưới chân. Nhà hàng còn bán thêm những phần thức ăn nhỏ cho ai muốn được trực tiếp cho cá ăn.

Để phục vụ khách thuận tiện, nhân viên nhà hàng mặc quần ủng, cẩn trọng bê những tô súp cá hay mì gà từ bàn này sang bàn khác trong làn nước lũ.

"Ban đầu tôi tưởng chẳng có khách nào tới. Không ngờ mọi người thích ý tưởng này và tới ủng hộ rất đông", chủ quán vui vẻ tiết lộ.

Nhờ những khoảnh khắc chia sẻ cảnh ăn uống trong dòng nước lũ lên mạng xã hội, nhiều khách hiếu kỳ tới trải nghiệm đông hơn.

Đàn cá từ sông tràn vào nhà (Ảnh: AP).

Chị Chomphunuth Khantaniti, 29 tuổi, tới quán thưởng thức bữa trưa cùng chồng con. Sống ngay ở địa phương, khi xem những hình ảnh trên mạng xã hội, chị muốn tới trải nghiệm thử.

"Bọn trẻ rất thích nước và cá. Chỉ cần thấy cá bơi dưới chân, chúng rất háo hức", vị khách nói.

Trong khi đó, bà Bella Windy, 63 tuổi, tìm tới nhà hàng chỉ vì muốn thử cảm giác "bị đàn cá cắn nhẹ vào bàn chân".

"Do nước lũ ngập rất cao nên đàn cá sông cũng theo nước tràn vào nhà. Trải nghiệm thiên nhiên này là điểm đặc biệt khiến nhà hàng đông khách hơn", bà Bella nhận xét.

Chủ nhà hàng nấu nướng giữa cảnh ngập lụt (Ảnh: AP Photo/Sakchai Lalit).

Chủ quán cho rằng, cơ sở kinh doanh này có khả năng bị ngập sâu thêm vài tuần nữa bởi mực nước vẫn cao do thủy triều và giai đoạn cuối của mùa mưa.

Bà tiết lộ, đợt lũ lần này giúp doanh thu của quán tăng mạnh với lợi nhuận tăng gấp đôi. Trước đó, quán có lợi nhuận khoảng 10.000 baht/ngày (8,1 triệu đồng), thì những ngày này doanh thu lên tới 20.000 baht/ngày (16,2 triệu đồng).

Mặc dù vậy, chủ quán thừa nhận đây chỉ là giải pháp tình thế, bởi không ai mong muốn phải sống trong cảnh nước lụt.

Tính tới ngày 16/11, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai của Thái Lan cho biết hơn 480.000 người tại 13 tỉnh thành ở quốc gia này đặc biệt khu vực miền bắc và miền trung bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Tính từ cuối tháng 7 tới nay, cơ quan này cho biết có 12 người thiệt mạng, 2 người mất tích do mưa lũ.