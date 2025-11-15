Cháy căn hộ tại tầng 12 chung cư ở TPHCM

Khoảng 15h ngày 15/11, đám cháy bùng phát tại căn hộ ở tầng 12, tòa AC, chung cư Dream Home Palace, phường Bình Đông. Phát hiện hỏa hoạn, một số người dân hô hoán tìm cách dập lửa, nhưng bất thành nên gọi báo cơ quan chức năng.

Cảnh sát dùng xe thang chữa cháy tại căn hộ tầng 12 chung cư (Ảnh: Hoàng Hướng).

Thời điểm trên, chuông báo cháy vang lên, nhiều cư dân di chuyển xuống dưới bằng cầu thang bộ theo hướng dẫn của ban quản lý tòa nhà.

"Tôi đang ở trong phòng thì bất ngờ nghe chuông báo cháy nên vội đưa gia đình chạy xuống dưới bằng cầu thang bộ", một cư dân kể lại.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, đã nhanh chóng điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng xe chữa cháy có mặt tại hiện trường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại hiện trường, cảnh sát dùng xe thang tiếp cận căn hộ ở tầng 12, phun nước vào trong để dập lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.