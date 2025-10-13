Bên trong bãi rác chứa hàng triệu tấn gây ô nhiễm bậc nhất Ninh Bình

Bãi rác thung Quèn Khó, phường Trung Sơn là một trong hai cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn tồn đọng, chưa được xử lý triệt để trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác này nhức nhối nhiều năm qua, tuy nhiên đến nay chính quyền địa phương chưa có phương án xử lý triệt để khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Toàn bộ khu vực thung Quèn Khó rộng hàng chục ha chất đầy rác thải chưa được xử lý. Khối lượng rác thải tại đây lên đến hàng triệu tấn, chất cao như núi, bãi rác đã quá tải nhiều năm qua.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, khu vực xử lý rác thải tại đây được thiết kế công suất có sức chứa 30 năm, nhưng hiện nay mới được khoảng 10 năm đã quá tải.

Để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại bãi rác này, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường từ năm 2018, với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách trung ương, thời gian thực hiện 2018-2020.

Tuy nhiên, do chưa có kinh phí nên dự án đến nay vẫn chưa được triển khai. Mới đây, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án.

"UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm xem xét, hỗ trợ kinh phí để địa phương triển khai thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường", báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình do ông Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ký gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nêu rõ.

Trước khi có kinh phí thực hiện Dự án xử lý, cải tạo, phục hồi môi trường tại bãi rác thung Quèn Khó, để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi rác gây ra, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình tăng cường phun chế phẩm sinh học để khử mùi, phân hủy rác.

Trong ảnh, người dân thả hàng chục con bò vào khu vực bãi rác ô nhiễm.

Đồng thời, tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu nhà máy có giải pháp thu gom nước thải phát sinh về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy để xử lý.

Trong ảnh là khu thu gom nước thải tập trung nằm trong khu bãi rác đang nằm "bất động", khiến nước rỉ từ đống rác thải chảy tràn lan khắp nơi.

Không khí xung quanh khu vực bãi rác hiện nay ô nhiễm nghiêm trọng, nước rác rỉ ra nhuộm đen cả một vùng. Người dân sống gần khu vực chỉ biết bất lực chấp nhận vì nhiều năm qua tình trạng ô nhiễm không được xử lý mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

Được biết, UBND tỉnh Ninh Bình đã thu hút các nhà đầu tư xây dựng 2 nhà máy xử lý rác theo công nghệ đốt và đốt phát điện với quy mô công suất khoảng 1.000 tấn/ngày tại khu vực này. Tuy nhiên đến nay các dự án này vẫn nằm trên giấy.

Ông Hà Đình Khánh (trú thôn 1, phường Trung Sơn) nhà cách bãi rác chưa đầy 1km cho biết, nhiều năm qua gia đình phải sống chung với ô nhiễm từ bãi rác thải, mùi hôi thối nồng nặc, đầy ruồi muỗi.

Nguy hiểm nhất là nước rác rỉ ngấm vào lòng đất, mỗi khi có mưa chảy tràn lan khắp nơi. Nhiều năm gia đình ông cũng như người dân nơi đây mong đợi tình trạng ô nhiễm tại bãi rác được xử lý nhưng đến nay vẫn "dậm chân tại chỗ".

Vị trí bãi rác "khổng lồ" thung Quèn Khó (Ảnh: Google Maps).

Ảnh: Thái Bá - Trịnh Minh