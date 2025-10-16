Ninh Bình chưa chốt vị trí xây dựng sân bay

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị nghe báo cáo về đề án Nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Ninh Bình và chưa chốt vị trí dự kiến xây dựng sân bay do đơn vị tư vấn đưa ra.

Khu vực dự kiến hình thành Cảng hàng không Ninh Bình với khoảng cách đến các cảng hàng không hiện tại ở nước ta hiện nay (Ảnh: Chụp màn hình đề án).

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu, phân tích sâu thêm. Ngoài các vị trí đang dự kiến, cần nghiên cứu thêm các địa điểm khác để tìm phương án phù hợp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu so sánh giữa các vị trí dự kiến về các yếu tố thuận lợi, vùng hấp dẫn, không gian phát triển lâu dài về phát triển hạ tầng, đô thị và khả năng tiếp cận vùng Thủ đô Hà Nội, xin ý kiến tham vấn của các bộ, ngành trung ương.

Đề án nghiên cứu được đơn vị tư vấn đưa ra có 3 vị trí, có khả năng hình thành Cảng hàng không Ninh Bình gồm: vị trí 1,2 thuộc địa bàn phường Liêm Tuyền, xã Bình Lục, xã Bình Mỹ; vị trí 3 thuộc địa bàn xã Bình Sơn, xã Tân Minh, xã Thanh Bình.

Cũng theo đề án, dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng Cảng hàng không Ninh Bình gần 15.000 tỷ đồng. Dự báo nhu cầu vận tải, đến năm 2030, Cảng hàng không Ninh Bình đón khoảng 4,5 triệu hành khách, đến năm 2050 khoảng 10 triệu hành khách.

Vùng hấp dẫn của Cảng hàng không Ninh Bình gồm: tỉnh Ninh Bình mới (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam cũ); khu vực phía Nam Thủ đô Hà Nội; một phần tỉnh Hòa Bình cũ; khu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hóa; một phần tỉnh Hưng Yên; một phần tỉnh Thái Bình cũ.

Phường Liêm Tuyền, một trong 3 vị trí dự kiến hình thành Cảng hàng không Ninh Bình trong đề án (Ảnh: Đức Văn).

Các lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình và đại diện các sở, ngành của tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn cần phân tích, làm rõ hơn tính khả thi của đề án; cập nhật một số nội dung liên quan đến tình hình đầu tư và thu hút đầu tư tại khu kinh tế và các khu công nghiệp; bổ sung một số căn cứ pháp lý và nội dung liên quan đến quốc phòng; các yếu tố bảo vệ cảnh quan, môi trường; đảm bảo duy trì các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, quan điểm, mục tiêu thống nhất của tỉnh với quyết tâm cao nhất để tập trung quy hoạch và xây dựng Cảng hàng không Ninh Bình, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung tỉnh Ninh Bình, Quy hoạch Cảng hàng không quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, bổ sung vào dự thảo đề án các căn cứ chính trị - đây là yếu tố đặc biệt quan trọng để thực hiện; bổ sung thêm các căn cứ pháp lý, các văn bản thống nhất về mặt chuyên môn cần thiết.

Trong đề án cần phải nêu bật sự cần thiết của Cảng hàng không Ninh Bình với quan điểm không chỉ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn phục vụ sự phát triển chung của vùng phía Nam đồng bằng Sông Hồng, cùng với hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, cảng biển sẽ góp phần kiến tạo sự phát triển vượt bậc cho cả vùng đồng bằng sông Hồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị các sở, ngành chức năng phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo đề án, báo cáo UBND tỉnh để trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về quan điểm xây dựng Cảng hàng không Ninh Bình.