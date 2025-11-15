Thủ tướng: “Cán bộ không lo làm, không dám làm thì phải thay”

Quan điểm này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu kết luận phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế cần khắc phục trong những lĩnh vực này.

Nhìn thẳng vào những hạn chế này, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hành động với tinh thần "nói thật, làm thật, hiệu quả thật" trong tổ chức thực hiện, theo lời Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông quán triệt phương châm tư tưởng phải thông, quyết tâm chính trị phải rất cao, quyết liệt trong hành động, làm việc nào ra việc đó. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nền tảng, hiệu quả là động lực, là thước đo; cán bộ không lo làm, không dám làm thì phải thay”, Thủ tướng nhấn mạnh.

"3 có" và "2 không" cũng được Thủ tướng nhấn mạnh, đó là: "có lợi cho Nhà nước, có lợi cho doanh nghiệp, có lợi cho nhân dân trên tinh thần hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng và không để thất thoát tài sản của Nhà nước, nhân dân".

Về phương hướng chung thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhanh, mạnh nhưng bền vững.

Nhiều nhiệm vụ cũng được lãnh đạo Chính phủ lưu tâm trong thời gian tới và trước mắt là các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu của bộ mình, ngành mình, địa phương mình, phải hoàn thành trong năm 2025 với tinh thần "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung".

Hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng, kiến tạo, phát triển cũng là nhiệm vụ được Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đi kèm với hoàn thiện hạ tầng số thông suốt, hiện đại, dùng chung, đặc biệt là tại cơ sở, Thủ tướng yêu cầu bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số, bảo đảm về an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, nhất là dữ liệu cá nhân.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành chiến lược chuyển đổi số và chiến lược dữ liệu.

Để đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, khẩn trương rà soát, sửa đổi và thống nhất quy trình tái cấu trúc dịch vụ công trực tuyến để cắt giảm thành phần hồ sơ, tránh gây phiền hà cho người dân khi đã toàn trình về dữ liệu.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng và hoàn thiện Nghị quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, sửa đổi các quy định không phù hợp với việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến và 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính phạm vi cấp tỉnh.

Về nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chương trình quốc gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025.

Các đại biểu tham dự phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bộ Xây dựng được giao khẩn trương thành lập đoàn công tác hỗ trợ 6 thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai xây dựng Đề án Đô thị thông minh, hoàn thành trong tháng 12, triển khai thực hiện trong năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp với cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng, chứng chỉ; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện số hóa bằng cấp, chứng chỉ hoàn thành và tổ chức triển khai ngay trong tháng 12, số hóa 100% dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trong quý I năm 2026.

Thủ tướng giao Bộ Y tế xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử phạm vi toàn quốc, trong đó xác định rõ: mục tiêu, thành phần, lộ trình, chỉ tiêu về tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh kết nối, tỷ lệ dữ liệu liên thông, hoàn thành trong năm 2025.