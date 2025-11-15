Vụ quả đồi đổ ập giữa trời nắng: Vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường

Trưa 15/11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, cho biết tình trạng sạt lở núi ở thôn Pứt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đáng chú ý, một ngọn núi ở kế bên khu vực xảy ra sạt lở kinh hoàng hôm 14/11 cũng xuất hiện vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

Hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: Sở Chỉ huy hiện trường).

Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng chưa triển khai lực lượng tiếp cận khu vực nghi có người bị vùi lấp. Chỉ có thể dùng flycam (thiết bị bay không người lái có gắn camera) bay phía trên để quan sát, tìm kiếm nạn nhân bị mất liên lạc.

Ngày 15/11, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng này.

Báo cáo nhanh của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cho biết khu vực tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mở rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn của lực lượng làm nhiệm vụ và người dân trong vùng.

Toàn cảnh vụ sạt lở được flycam ghi lại (Video: Sở Chỉ huy hiện trường).

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, quyết định toàn bộ các phương án cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá mức độ sạt trượt, khoanh vùng nguy hiểm, kiên quyết cấm người dân vào khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ông Trần Nam Hưng (bên phải), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đến hiện trường vụ sạt lở kiểm tra (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng).

Ông Trần Nam Hưng yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ chăm lo đầy đủ chỗ ở, lương thực, nước sạch, y tế, không để người dân thiếu thốn trong thời gian chờ ổn định.

Các đơn vị liên quan được giao nhanh chóng đề xuất phương án trước mắt và giải pháp lâu dài nhằm ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ hạ tầng, phòng ngừa rủi ro tái sạt lở.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã bố trí lực lượng, phương tiện cơ động, tổ chức trinh sát địa hình và lập các tổ bảo đảm an toàn.

Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường tìm kiếm người mất tích (Ảnh: Sở Chỉ huy hiện trường).

Chiều 15/11, lực lượng chức năng đã đưa chó nghiệp vụ tiếp cận hiện trường để triển khai phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích, trên tinh thần thận trọng, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, quyết tâm không để xảy ra thêm thiệt hại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Công tác cứu hộ cứu nạn phải được triển khai khẩn trương, khoa học và an toàn tuyệt đối, đồng thời các đơn vị cần liên tục theo dõi diễn biến thời tiết, địa chất để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.

Như tin đã đưa, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, bất ngờ bị sạt lở, ước tính cả triệu mét khối đất đá trôi xa vài kilomet.

Vụ sạt lở khiến 3 người dân mất liên lạc, nghi bị vùi lấp. Các trường hợp chưa liên lạc được gồm ông Zơ Râm Nhô (SN 1997, lực lượng an ninh trật tự cơ sở xã Hùng Sơn); bà Bríu Thị Tép (SN 1998, vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nú (SN 1980), đều trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Đến trưa 15/11 vẫn chưa có thông tin về 3 người nêu trên.

Ngoài ra, nhiều tài sản, xe máy, nương rẫy cùng hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại.