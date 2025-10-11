Muôn kiểu lý lẽ của những tài xế cố tình vượt đèn đỏ, leo vỉa hè

Ngày 11/10, phóng viên Dân trí theo chân Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội), ghi nhận quá trình làm nhiệm vụ xử lý tình trạng xe máy leo vỉa hè, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều tại khu vực nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi.

Quá trình tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, cán bộ tổ công tác đều sử dụng thiết bị nghiệp vụ để ghi hình, lấy căn cứ xử lý vi phạm nhằm đảm bảo khách quan, minh bạch.

Nghị định 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã tăng mức xử phạt rất cao đối với các hành vi như xe máy vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi lên vỉa hè... Dù vậy, cảnh sát cho biết vẫn có những tài xế cố tình vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng. Trong ảnh là tài xế xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao Khuất Duy Tiến, hướng Hà Đông đi Nguyễn Trãi.

Cán bộ Tổ công tác dừng xe một người phụ nữ lái xe máy chở theo chồng rồi vượt đèn đỏ, ra yêu cầu kiểm tra. Người phụ nữ cho biết do có việc gấp nên đã liều vượt đèn đỏ để đi làm cho kịp giờ.

Đ.N.L. (SN 2003, quê Phú Thọ), là một trong số các trường hợp điều khiển xe máy vượt đèn đỏ qua nút giao Khuất Duy Tiến, hướng từ Ngã Tư Sở đi Hà Đông, bị CSGT xử lý.

"Em cũng không để ý tới đèn đỏ, lúc đó em đi theo một xe máy phía trước, do vội đi thực tập nên em trót vi phạm. Đây là lần đầu em vi phạm, mong các anh bỏ qua cho", tài xế L. trình bày nhưng vẫn bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Điều khiển xe máy leo vỉa hè trên đường Khuất Duy Tiến, H.V.N. (SN 2004, quê Hải Phòng) bị cảnh sát giao thông phát hiện, lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

"Em cũng chưa nắm được mức xử phạt mới, nếu phạt cao quá em không biết lấy đâu tiền để đóng phạt. Em đang là sinh viên, hôm nay vội đi học nên em trót vi phạm", lái xe N. nói.

Ngoài các trường hợp chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, vẫn còn một số lái xe bất chấp nguy hiểm, quay đầu ngược chiều đường rồi bỏ chạy.

Hoặc có người xuống xe dắt bộ trên vỉa hè.

Trong ca làm việc sáng 11/10, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã lập biên bản xử phạt 10 trường hợp lái xe máy vi phạm.

Trung tá Nguyễn Việt Anh, Tổ trưởng Tổ công tác, cho biết trong khung giờ cao điểm sáng - chiều, nhiều người dân ý thức kém đã tranh thủ đi lên vỉa hè, vượt đèn đỏ để tránh các điểm ùn tắc. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và va chạm giao thông.

"Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường việc tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng cũng sẽ áp dụng xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát. Ngoài các tài xế ô tô vi phạm, cảnh sát sẽ trích xuất camera, phạt nguội cả lái xe máy", Trung tá Nguyễn Việt Anh nói.