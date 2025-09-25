Bất chấp mức phạt nặng, nhiều lái xe máy và ô tô vẫn vượt đèn đỏ ở Hà Nội

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 24/9 tại nhiều nút giao ở Hà Nội như Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, Ngã 5 Ô Chợ Dừa, Phạm Tu - Nguyễn Xiển, Ngã Tư Sở - Tây Sơn, Tây Sơn - Thái Hà... không khó bắt gặp cảnh các lái xe máy, thậm chí cả tài xế ô tô ngang nhiên vượt đèn đỏ, bất chấp mức xử phạt nặng.

Mặc dù ngay tại nút giao Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, lực lượng chức năng đã treo biển cảnh báo mức xử phạt tiền đối với hành vi đi ngược chiều, vượt đèn đỏ (xe máy 4-6 triệu đồng, ô tô 18-20 triệu đồng), tuy nhiên nhiều người vẫn phớt lờ, ngang nhiên vi phạm như 2 tài xế xe máy này.

Bà Nguyễn Hương Mai (58 tuổi) sống trên đường Khuất Duy Tiến cho biết, sau khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực, tình trạng xe máy đi ngược chiều, vượt đèn đỏ đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên tới nay, cảnh các lái xe vi phạm lại diễn ra thường xuyên, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm sáng và chiều.

"Tình trạng vượt đèn đỏ thì tôi thấy vẫn còn xuất hiện nhiều, đặc biệt là các lái xe ôm công nghệ, họ còn che biển số để tránh bị xử phạt. Tôi cho rằng việc vượt đèn đỏ là rất nguy hiểm, có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng", bà Mai nói.

Không chỉ có người dân vi phạm, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tài xế xe ôm công nghệ cũng ngang nhiên vượt đèn đỏ khi đang chở khách hoặc đang chở theo hàng hoá trên xe tại ngã 5 Ô Chợ Dừa và nút giao Khuất Duy Tiến.

Trong lúc nhiều người đang chờ đèn đỏ trên đường Nguyễn Xiển hướng đi Khuất Duy Tiến, 3 lái xe ôm công nghệ cùng 1 người đi xe đạp điện, 1 người điều khiển xe máy đã lách sang hướng đường Nguyễn Trãi rồi ngang nhiên vượt đèn đỏ.

Lúc 18h20 trên đường Nguyễn Xiển - Phạm Tu, một ô tô tải chở hàng ngang nhiên vượt đèn đỏ (đoạn đối diện Toà án nhân dân TP Hà Nội).

Cũng tại nút giao này, một người đàn ông chở theo con nhỏ vượt đèn đỏ, đi ngược chiều theo hướng từ đường Nguyễn Xiển vào đường Phạm Tu, bất chấp dòng phương tiện đang lưu thông.

Không chỉ xe máy, ô tô... một phụ nữ đi xe đạp hướng từ đường Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đi Hà Đông cũng vượt đèn đỏ, suýt xảy ra va chạm với một ô tô đang di chuyển trên đường.

Hai người phụ nữ ngồi trên xe máy có hành vi vượt đèn đỏ tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Còn tại nút giao ngã 5 Ô Chợ Dừa, phóng viên cũng ghi nhận không ít trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, cố tình vượt đèn đỏ trong giờ cao điểm.

Ngoài vi phạm vượt đèn đỏ, trong giờ cao điểm tại nút giao này, nhiều phụ huynh còn chở theo con nhỏ không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều đường.

Chỉ trong một nhịp đèn đỏ, tại nút giao Xã Đàn (hướng Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn) có tới 4 trường hợp lái xe máy vượt đèn đỏ.

Tại nút giao phố Tây Sơn - Thái Thịnh, cũng dễ dàng bắt gặp tình trạng lái xe máy vượt đèn đỏ.

Tại nút giao Chùa Bộc - Thái Hà, khi đèn đỏ vẫn còn vài giây, nhiều lái xe máy đã tăng ga vượt đèn đỏ. Một người đàn ông đi bộ qua đường phải gấp rút băng qua nút giao để tránh xảy ra va chạm.

Trong ảnh là hệ thống camera giám sát tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển.

Một cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tại nút giao Ô Chợ Dừa - Xã Đàn cho biết, trong khung giờ cao điểm, lực lượng CSGT phải căng mình phân làn, phân luồng do lưu lượng phương tiện đổ về cùng một lúc quá lớn. Do vậy, có một số lái xe ý thức kém lợi dụng việc này để vi phạm.

"Hiện nay vẫn còn một số trường hợp người dân ý thức kém, điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. Các hành vi vi phạm này sẽ được camera giám sát ghi lại và lực lượng chức năng lấy đó để làm căn cứ xử phạt nguội. Ngoài ra, CSGT cũng sẽ sử dụng mô tô để tuần tra, sử dụng camera để ghi lại các trường hợp vi phạm, sau đó tiến hành phạt nguội", vị cán bộ CSGT nói.