Một ngã tư ở Hà Nội trong 24 giờ, camera AI phát hiện 231 xe vượt đèn đỏ

Tối 27/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ camera AI (tính từ 12h ngày 26/9 đến 12h ngày 27/9) được thí điểm lắp đặt tại phố Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), hệ thống đã tự động phát hiện 458 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, 231 trường hợp vượt đèn đỏ.

Ngoài ra, camera AI còn phát hiện 15 trường hợp đi sai làn đường, 3 trường hợp đi ngược chiều.

Một trường hợp lái xe máy vượt đèn đỏ bị camera AI phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Theo C08, những trường hợp nêu trên đã được CSGT đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện, đồng thời cảnh sát cũng chuyển thông tin vi phạm cho Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT, cho biết, sau khi ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan. Nội dung bao gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi vi phạm… Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe này là ai.

Theo Đại tá Huy, hiện camera AI có thể nhận diện được khoảng 20 hành vi vi phạm và đang liên tục được phát triển thêm, bao gồm cả ô tô và xe máy. Cảnh sát từ đây có thể coi như tuần tra trên môi trường điện tử.

Ngoài ra, camera AI khác camera thông thường là có khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích, nhận diện và xử lý hình ảnh/video theo thời gian thực, từ đó nâng cao tính chính xác khi xử lý vi phạm.