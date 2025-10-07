Trong 24 giờ, camera AI ở Hà Nội phát hiện 40 trường hợp vượt đèn đỏ
(Dân trí) - Từ 12h ngày 6/10 đến 12h ngày 7/10, camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) đã phát hiện 40 trường hợp vượt đèn đỏ; 3 trường hợp đi ngược chiều.
Chiều 7/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 6/10 đến 12h ngày 7/10, hệ thống camera AI được lắp đặt tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận hơn 9.100 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình 71,1km/h.
Theo cảnh sát, trong số hơn 9.100 phương tiện nêu trên, camera AI đã phát hiện 18 trường hợp không thắt dây đai an toàn. Các trường hợp vi phạm này đều được cảnh sát thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian trên, camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) đã tự động phát hiện 17 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 40 trường hợp vượt đèn đỏ; 3 trường hợp đi ngược chiều.
Cục CSGT cho biết, thông tin những trường hợp vi phạm tại Hà Nội đã được đơn vị này chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.