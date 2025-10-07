Trong 24 giờ, camera AI ở Hà Nội phát hiện 40 trường hợp vượt đèn đỏ

Chiều 7/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 6/10 đến 12h ngày 7/10, hệ thống camera AI được lắp đặt tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận hơn 9.100 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình 71,1km/h.

Theo cảnh sát, trong số hơn 9.100 phương tiện nêu trên, camera AI đã phát hiện 18 trường hợp không thắt dây đai an toàn. Các trường hợp vi phạm này đều được cảnh sát thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Một lái xe máy đi ngược chiều tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi bị camera AI phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

Ngoài ra, trong khoảng thời gian trên, camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) đã tự động phát hiện 17 trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 40 trường hợp vượt đèn đỏ; 3 trường hợp đi ngược chiều.

Camera AI trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi hình ảnh sắc nét một lái ô tô không thắt dây an toàn (Ảnh: Cục CSGT).

Cục CSGT cho biết, thông tin những trường hợp vi phạm tại Hà Nội đã được đơn vị này chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.