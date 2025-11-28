Đội tuyển futsal nữ Thái Lan bị loại, Đông Nam Á sạch bóng tại World Cup

Trận đấu giữa đội tuyển futsal nữ Thái Lan và Colombia diễn ra chiều nay (28/11) mang ý nghĩa cạnh tranh vé tứ kết giữa hai đội. Đội tuyển futsal nữ Thái Lan chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp, trong khi đội tuyển futsal nữ Colombia buộc phải thắng.

Đội tuyển futsal nữ Thái Lan (áo trắng) không thể vượt qua Colombia (Ảnh: FAT).

Dù vậy, khát vọng có vé vào tứ kết của futsal nữ Thái Lan sớm bị dội gáo nước lạnh. Phút thứ 4, Celis ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển futsal nữ Colombia.

Chưa hết choáng váng sau bàn thua nói trên, đội bóng nữ Đông Nam Á thua tiếp bàn thứ nhì chỉ sau đó ít phút. Phút thứ 8, Salcedo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Trong hiệp một, đội tuyển futsal nữ Thái Lan nhen nhóm hy vọng cho chính mình, bằng bàn thắng của Arriya ở phút 11, qua đó thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Dù vậy, đó là tất cả những gì mà đội tuyển futsal nữ Thái Lan làm được trong trận đấu này. Sang hiệp hai (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc), Colombia tiếp tục chiếm ưu thế.

Đội bóng nữ xứ sở chùa vàng chia tay World Cup (Ảnh: FAT).

Phút 23, Salcedo ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng Nam Mỹ. Chưa hết, đến phút 35, Rodriguez ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển futsal nữ Colombia.

Chiến thắng này giúp Colombia chính thức giành vé vào vòng tứ kết. Đội tuyển futsal nữ Thái Lan bị loại.

Sau khi Thái Lan thua trận vào chiều nay, Đông Nam Á không còn đại diện nào tại World Cup futsal nữ 2025. Trước đó một ngày, chủ nhà Philippines thua Argentina 1-5. Philippines thua cả 3 trận vòng bảng, đứng cuối bảng A, đồng thời họ đã bị loại.

Tính cho đến tối nay, đã có 6 đội giành được quyền vào tứ kết, gồm Argentina, Colombia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Morocco và Brazil. Riêng Argentina sẽ gặp Colombia và Tây Ban Nha sẽ gặp Morocco ở tứ kết.