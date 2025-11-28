Bộ trưởng Quốc phòng Romania từ chức vì không trung thực về bằng cấp

Ông Ionut Mosteanu (Ảnh: Reuters).

Ông Mosteanu ngày 28/11 thông báo từ chức sau khi thừa nhận ông đã nói dối về quá trình học tập trong sơ yếu lý lịch. Ông khẳng định không muốn những “sai lầm” cá nhân làm sao nhãng công việc trọng yếu là bảo đảm an toàn cho đất nước trước các đối thủ của Romania.

Việc ông Mosteanu từ chức diễn ra sau khi nhật báo Libertatea tuần này đưa tin rằng sơ yếu lý lịch của ông có thông tin không chính xác về thời điểm tốt nghiệp và trường đại học ông theo học.

Ông Mosteanu cho rằng Nga đang đặt ra thách thức về an ninh cho Romania và châu Âu.

“An ninh quốc gia của chúng ta phải được bảo vệ bằng mọi giá. Tôi không muốn những cuộc tranh luận về học vấn của tôi hay những sai lầm mà tôi mắc phải nhiều năm trước làm xao nhãng những người đang lãnh đạo đất nước trong nhiệm vụ nặng nề của họ", ông nói, giải thích lý do quyết định từ chức.

Romania, một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và NATO, có đường biên giới trên bộ dài 650km với Ukraine. Romania nhiều lần cáo buộc UAV Nga xâm nhập không phận khi Moscow không kích Ukraine. Nước này cũng phải đối phó với thủy lôi trôi dạt trong vùng biển của mình ở Biển Đen.

Nga nhiều lần bác bỏ những nhận định của các nước NATO về nguy cơ họ mở cuộc tiến công liên minh trong thời gian tới. Nga lập luận rằng họ không có bất cứ lợi ích gì khi làm như vậy và không có kế hoạch nhằm vào NATO.

Ông Mosteanu thuộc chính phủ liên minh ủng hộ châu Âu của Romania, lên nắm quyền vào tháng 6 sau cuộc bầu cử tổng thống.

Thủ tướng theo đường lối tự do Ilie Bolojan đã cảm ơn ông Mosteanu vì 5 tháng tại nhiệm và cho biết Bộ trưởng Kinh tế Radu Miruta sẽ tạm thời đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Đảng Save Romania Union, nơi cả ông Mosteanu và Miruta đều là thành viên và là một phần của liên minh cầm quyền, sẽ đề cử một bộ trưởng quốc phòng mới trong thời gian tới.