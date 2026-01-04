Tối 3/1, chương trình Giao hưởng mùa yêu diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) với sự góp mặt của Tuấn Hưng, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương và Uyên Linh mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Bùi Lan Hương khiến khán giả thích thú khi hát về đám cưới miền Tây (Ảnh: Ban tổ chức).

Bùi Lan Hương mở màn chương trình với 4 ca khúc: Một ngày hay trăm năm, Ngày chưa giông bão, Tình ca và khiến khán giả vô cùng thích thú khi thể hiện Tết gòy cưới luôn mang đến không khí rộn ràng, vui nhộn của đám cưới miền Tây sông nước.

Bài hát là sáng tác của Bùi Lan Hương cùng các “chị đẹp” trong chương trình Đạp gió rẽ sóng mà cô tham gia gần đây, cũng từng gây ấn tượng đẹp với khán giả.

Không dừng ở đó, người xem cũng lần đầu được thưởng thức màn song ca của Tuấn Hưng và Bùi Lan Hương với hit Vẫn nhớ gắn liền tên tuổi của nam ca sĩ.

Trên sân khấu, những màn đối đáp duyên dáng của cả hai nhận được tràng pháo tay không ngớt. Tuấn Hưng cũng chia sẻ, nếu có nhiều thời gian hơn, anh mong muốn tiếp tục song ca với Bùi Lan Hương ở nhiều bài hát khác.

Màn tương tác của Tuấn Hưng và Bùi Lan Hương khiến khán giả cười không ngớt (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở phần hát riêng, Tuấn Hưng dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc với loạt ca khúc quen thuộc: Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Gấp đôi yêu thương, Tình yêu tôi hát.

Đặc biệt, anh giới thiệu hai sáng tác mới của mình là Trời vẫn xanh ở phía trước và Em, nằm trong album Chạm vừa ra mắt.

Tuấn Hưng tâm sự rằng, khi những biến cố vừa xảy ra trong cuộc sống, đặc biệt là khi người mẹ anh yêu thương không còn trên đời, có lúc anh từng nghĩ rằng mình khó thoát ra được nỗi buồn đeo bám.

Chính trong quãng thời gian đó, mọi tâm tư anh đều gửi gắm vào các ca khúc mà gần đây khán giả thấy anh có thêm vai trò nhạc sĩ sáng tác. Những lần viết nhạc, làm việc với nghệ sĩ hòa âm phối khí cũng như sự cộng hưởng tích cực từ gia đình, người thân đã thôi thúc anh trở lại với ánh đèn sân khấu.

Tiếp nối Tuấn Hưng, không gian khán phòng được tô điểm bởi sự ngọt ngào, ấm áp của tiếng hát Uyên Linh. Thưởng thức loạt ca khúc nằm lòng Người hát tình ca, Giữa đại lộ Đông Tây, Như giấc mơ dài, Anh, Khi giấc mơ về… nhiều khán giả lớn tuổi cũng đắm chìm trong từng giai điệu, lời ca mà Uyên Linh mang đến.

Giữa tiết trời lạnh giá của Hà Nội, giọng ca trữ tình của Quốc Thiên tiếp tục "hâm nóng" khán phòng bằng loạt ca khúc da diết: Thiếu em như thiếu mặt trời, Kẻ say tình, Tự dưng thành người lạ, Anh đau từ lúc em đi, Rất lâu rồi mới khóc… khiến không ít khán giả bồi hồi xúc động.

Quốc Thiên và Uyên Linh tình tứ trên sân khấu của Nhà hát Hồ Gươm (Ảnh: Ban tổ chức).

Cuối chương trình, các nghệ sĩ cùng lên sân khấu thể hiện ca khúc nổi tiếng Lắng nghe mùa xuân về thay lời chào tạm biệt và cũng là lời chúc mừng năm mới đến khán giả.