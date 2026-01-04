Vàng, bạc liệu có còn chói sáng năm 2026?

Sau một năm 2025 rực rỡ với mức tăng trưởng phi mã, vàng và bạc bước vào những ngày đầu năm 2026 với tâm thế thận trọng và những diễn biến đi ngang đầy toan tính.

Dù vẫn được mệnh danh là ngôi sao đầu tư, giới kinh doanh kim loại quý đang nín thở trước một đợt tái cơ cấu danh mục khổng lồ có thể nhấn chìm giá trong ngắn hạn.

Áp lực xả hàng 11 tỷ USD từ các quỹ lớn

Trong khi nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn đang say sưa với đà tăng của năm cũ, một cơn sóng ngầm từ các quỹ đầu tư thụ động đang chuẩn bị ập đến. Theo Bloomberg, Chỉ số Hàng hóa Bloomberg (BCOM) - thước đo chuẩn mực cho rổ hàng hóa toàn cầu - sẽ bắt đầu đợt tái cân bằng vào tuần tới.

Giá vàng và bạc gần như đi ngang trong những ngày đầu năm mới, sau khi ghi nhận mức tăng mạnh nhất theo năm kể từ năm 1979, khi giới giao dịch đánh giá tác động từ việc điều chỉnh tỷ trọng của một chỉ số hàng hóa chuẩn bắt đầu từ tuần tới (Ảnh: LT).

Điều này đồng nghĩa với việc các quỹ bám theo chỉ số này buộc phải bán bớt tài sản để đưa tỷ trọng về mức mục tiêu. Cụ thể, tỷ trọng của bạc trong chỉ số hiện chiếm khoảng 9%, nhưng mục tiêu cho năm 2026 phải giảm xuống dưới 4%. Hệ quả là khoảng hơn 5 tỷ USD hợp đồng bạc sẽ bị bán ra trong đợt chuyển đổi kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 8/1. Tương tự, vàng cũng chịu áp lực bán khoảng 6 tỷ USD.

Ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, nêu tổ chức này dự báo khoảng 13% tổng số hợp đồng mở trên thị trường bạc Comex sẽ bị bán ra trong 2 tuần tới. Thanh khoản thấp sau kỳ nghỉ lễ có thể khiến đợt điều chỉnh giá này trở nên mạnh và "sốc" hơn.

Thực tế, thị trường đã bắt đầu phản ứng. Trong phiên giao dịch ngày 3/1, giá vàng có thời điểm tăng gần 2% trước khi bị thu hẹp đà tăng, hiện dao động quanh mức 4.328 USD/ounce. Giá bạc cũng biến động mạnh, hiện ở mức 72,61 USD/ounce.

Khi "tàu lượn" vàng, bạc làm đau tim nhà đầu tư

Không chỉ áp lực từ các quỹ, tâm lý chốt lời của nhà đầu tư sau một năm thắng lớn cũng khiến thị trường rung lắc dữ dội. Năm 2025, giá vàng đã tăng 66% - mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979, thậm chí từng lập đỉnh kỷ lục 4.529 USD/ounce vào cuối tháng 12. Bạc còn gây choáng ngợp hơn với mức tăng lên tới 160%, vượt xa hiệu suất 17% của chỉ số chứng khoán S&P 500.

Sự tăng "nóng" này đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát rủi ro. Tập đoàn CME - đơn vị vận hành các sàn giao dịch lớn - vừa qua đã phải nâng mức ký quỹ (số tiền cọc) đối với các nhà giao dịch hợp đồng tương lai. Động thái này khiến chi phí đầu cơ đắt đỏ hơn, đẩy một bộ phận nhà đầu tư rời bỏ cuộc chơi, gây ra những phiên giảm giá "xóc nảy" hồi đầu tuần.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cảnh báo: "Biến động giá cực đoan thường là tín hiệu cho thấy chu kỳ tăng giá đã bước vào giai đoạn cuối".

Dự báo cho năm 2026

Goldman Sachs mới đây đã đưa ra kịch bản cơ sở rằng giá vàng có thể chạm mốc 4.900 USD/ounce, trong khi Bank of America (BofA) còn lạc quan hơn với dự báo 5.000 USD/ounce. Cơ sở cho niềm tin này đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 3 lần liên tiếp vào cuối năm 2025, đưa lãi suất về khoảng 3,5%-3,75%.

2026 hứa hẹn sẽ là một năm đầy sóng gió nhưng cũng nhiều cơ hội. Ông Paolo Pasquariello, giáo sư tài chính tại Đại học Michigan, đưa ra một nhận định đáng suy ngẫm: "Vàng là tài sản an toàn vì mọi người tin nó là như vậy. Đó là lời tiên tri tự hoàn thành. Tuy nhiên, nếu biến động quá lớn, sự an toàn đó có thể không còn đúng trong năm nay".