TPBank thâu tóm xong một công ty chứng khoán

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong - TPS (mã chứng khoán: ORS) mới đây báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (mã chứng khoán: TPB).

Ngày 31/12/2025, TPS hoàn tất chào bán toàn bộ gần 288 triệu cổ phiếu cho TPBank. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Với mức giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu, công ty thu về gần 3.600 tỷ đồng từ đợt chào bán này.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của TPS tăng lên 6.239 tỷ đồng. Ngân hàng nâng sở hữu từ 30,2 triệu cổ phiếu lên mức 318,2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ và trở thành ngân hàng mẹ của TPS.

Giao dịch tiền tại TPBank (Ảnh: Thành Đông).

Về phương án sử dụng số vốn huy động, tại phiên họp đại hội cổ đông bất thường diễn ra cuối năm ngoái, ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) TPS - cho biết 60% số tiền huy động được sẽ dùng để đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, bao gồm cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.

30% vốn huy động được dùng cho hoạt động tự doanh, tập trung vào đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, phần nhỏ còn lại đầu tư cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Còn lại, 10% vốn huy động sẽ dùng cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác (bao gồm đầu tư vốn, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin).

TPS tiền thân là Chứng khoán Phương Đông, được thành lập năm 2006. TPBank bắt đầu đầu tư vào TPS từ năm 2019 thông qua thương vụ mua hơn 9% cổ phần. Ông Đỗ Anh Tú - em trai Chủ tịch HĐQT TPBank Đỗ Minh Phú - từng giữ chức Phó chủ tịch TPBank kiêm Chủ tịch TPS, song đã từ nhiệm vào tháng 3/2025 và bị khởi tố vào tháng 7/2025 với cáo buộc có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tháng 2 năm ngoái, TPS đối mặt với khó khăn khi 5 lô trái phiếu liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital bị tạm ngưng giao dịch, với tổng dư nợ lên tới 8.990 tỷ đồng. Trong các lô trái phiếu này, TPS đóng vai trò tư vấn phát hành, đại lý chuyển nhượng, lưu ký và đại diện người sở hữu trái phiếu.