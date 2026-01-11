Binh sĩ Ukraine tuần tra qua một tòa nhà đổ nát (Ảnh minh họa: Reuters).

Mặc dù Nga đã chính thức tuyên bố kiểm soát Mirnograd nhưng dường như trong thành phố vẫn còn những cứ điểm kháng cự của quân đội Ukraine (AFU) và vì thế, các đợt ném bom không dừng lại.

Một điểm đáng chú ý là, trong khi Pokrovsk chứng kiến chiến thuật "đánh chặn - xâm nhập" của Nga với hỏa lực hạn chế, Mirnograd lại phải đối mặt với sức công phá khủng khiếp từ siêu bom FAB-3000, nhằm vào các cứ điểm kiên cố là những tòa nhà chung cư cao tầng thời Liên Xô.

Nga dùng bom hạng nặng phá hủy cứ điểm Ukraine ở Mirnograd (Video: Telegram).

Hai đô thị, hai chiến thuật

Chiến sự tại khu vực Pokrovsk, bao gồm Pokrovsk, Mirnograd và Rodinske, vẫn là trọng tâm của cuộc xung đột. Tuy nhiên, cách tiếp cận của quân đội Nga (RFAF) tại đây lại có sự khác biệt rõ rệt.

Tại Pokrovsk, với dân số trước chiến tranh 63.000 người, RFAF áp dụng chiến thuật "đánh chặn - xâm nhập". Hỏa lực pháo binh và UAV FPV, kết hợp không quân, được sử dụng để ngăn chặn quân tiếp viện Ukraine.

Đồng thời, các nhóm bộ binh nhỏ của Nga xâm nhập vào thành phố, dần dần loại bỏ lực lượng phòng thủ Ukraine đang thiếu tiếp viện, giành quyền kiểm soát hàng loạt điểm then chốt theo kiểu "da báo".

Hỏa lực mạnh cũng được Nga sử dụng nhưng tương đối kiềm chế. Bộ binh RFAF đã tràn ngập Pokrovsk từ đầu tháng 12, buộc Ukraine phải rút về phía bắc, biến làng Grishino thành cứ điểm phòng thủ mới.

Ngược lại, ở Mirnograd, với dân số trước chiến tranh 46.000 người, chiến thuật của RFAF dữ dội hơn nhiều. Cuộc bao vây của Nga chủ yếu nhắm vào Mirnograd, nơi quân đội Ukraine vẫn "kiên cường phòng thủ" ở khu vực phía bắc. Mặc dù quân Nga đã chiếm phần lớn phía nam thành phố, phần phía bắc được cho là vẫn nằm trong tay lực lượng Kiev.

Điều đáng chú ý là RFAF đã áp dụng chiến thuật "nặng tay" ở Mirnograd, sử dụng rất nhiều hỏa lực mạnh để bắn phá các vị trí phòng thủ của Ukraine, trong khi hoạt động xâm nhập của bộ binh không mấy hiệu quả.

Lý do chính là khu vực phía đông của phía bắc Mirnograd có khu vực nhà cao tầng lớn nhất thành phố. Những tòa nhà này, hầu hết được xây dựng từ thời Liên Xô, rất kiên cố và được biến thành các pháo đài vững chắc, đóng vai trò cốt lõi trong hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine.

Hỏa lực pháo binh thông thường khó có thể phá hủy chúng, và binh lính Ukraine tin rằng ẩn náu trong tầng hầm có thể giảm thiểu thiệt hại.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 10/1. Moscow được cho là vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát thành phố Mirnograd (Ảnh: Liveuamap).

Siêu bom FAB-3000: Sát thủ của những tòa nhà cao tầng

Thay vì mạo hiểm đưa bộ binh tấn công trực diện vào khu vực nhà cao tầng ở phía bắc Mirnograd, RFAF đã sử dụng một loại vũ khí hủy diệt: bom lượn FAB-3000. Những "siêu bom" nặng 3 tấn này, với lượng thuốc nổ 1.400kg, có sức công phá lớn hơn nhiều so với đạn pháo hay UAV và các loại bom thông thường như FAB-500.

Kể từ khi được triển khai chiến đấu vào tháng 6/2024, FAB-3000 ban đầu chỉ được sử dụng gần biên giới Nga, sau đó dần mở rộng ra các khu vực tiền tuyến khác.

Thông thường, Không quân Nga hiếm khi sử dụng quá nhiều máy bay Su-34 để thả FAB-3000 ở cùng một khu vực. Tuy nhiên, tại Mirnograd, hàng chục chiếc Su-34 đã được huy động để thả bom FAB-3000 vào các khu vực nhà cao tầng, đặc biệt là khu vực lớn nhất ở phía đông bắc.

Mặc dù các tòa nhà cao tầng thời Liên Xô rất kiên cố và khó có thể bị đánh sập chỉ bằng một quả bom, nhưng sức công phá của FAB-3000 gây ra thiệt hại nặng nề cho binh lính Ukraine ẩn náu bên trong và dưới tầng hầm. Dù vậy, các tòa nhà này vẫn là nơi bảo vệ tốt nhất cho họ, và việc trụ vững tại Mirnograd sẽ là điều không tưởng nếu thiếu chúng.

Quân phòng thủ Ukraine vẫn tiếp tục tiến vào từng đợt, đối mặt với những trận mưa bom từ Không quân Nga, trong khi bộ binh RFAF vẫn chưa tấn công. Điều này đã gây ra thiệt hại nặng nề cho Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 38 và Lữ đoàn xung kích đường không số 25 của AFU ở khu vực này.

Nga không thể bắt hàng loạt tù binh Ukraine ở Mirnograd

Tinh thần chiến đấu của các đơn vị Kiev vẫn rất cao, tương tự như tinh thần của các tay súng thuộc lực lượng quân sự tư nhân Wagner của RFAF.

Việc Không quân thường xuyên thả bom FAB-3000 vào Mirnograd cho thấy RFAF khó có thể bắt được nhiều tù binh "theo kế hoạch", cho dù ước tính có tới cả nghìn binh sĩ Ukraine đang mắc kẹt.

Tuy nhiên, với số lượng bom lớn được thả xuống thành phố, rất có thể nhiều thi thể binh sĩ Ukraine sẽ được tìm thấy trong quá trình dọn dẹp thành phố sau chiến tranh, thậm chí một số binh sĩ đã tử vong do siêu bom và không còn gì sót lại.

Do lực lượng Kiev tại Mirnograd đang gặp khó khăn trong việc nhận tiếp viện, tình trạng hao hụt quân số như vậy không thể duy trì lâu dài. Khi bộ binh AFU bị tiêu hao đến một mức độ nhất định, quân đội Nga chắc chắn sẽ phát động một cuộc tấn công xâm nhập, và sự sụp đổ hoàn toàn của Mirnograd là điều không thể tránh khỏi.

So với khu đô thị Pokrovsk còn khá nguyên vẹn, Mirnograd đã trở nên đổ nát hơn nhiều, và những quả bom tấn tiếp tục trút xuống thành phố này vào những ngày đầu năm 2026.