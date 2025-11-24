Chủ tịch Lâm Đồng yêu cầu bố trí nguồn lực giúp người dân sửa nhà

Ngày 24/11, tại cuộc họp thường kỳ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các cơ quan chức năng bám sát diễn biến thời tiết, bố trí các nguồn lực để hỗ trợ người dân sửa chữa nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các xã, phường rà soát, báo cáo nhanh tình hình thiệt hại, gửi về các sở, ngành để địa phương sớm có phương án bố trí vốn, hỗ trợ người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp thường kỳ về tình hình kinh tế xã hội tại địa phương (Ảnh: Minh Hậu).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị đẩy nhanh việc khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Prenn, đèo Mimosa để sớm thông xe, đảm bảo mạch giao thông.

Tại cuộc làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (UBND tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các cơ quan liên quan đang gấp rút triển khai khắc phục sự cố sạt lở đất tại các tuyến giao thông trọng yếu của tỉnh. Trong đó, tại điểm sạt lở trên đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), đơn vị thi công đã cơ bản khắc phục sạt trượt, đảm bảo thông xe vào sáng 25/11.

Ở lĩnh vực đầu tư công, Sở Tài chính thông tin, trong tháng 11, Lâm Đồng chỉ mới giải ngân hơn 175 tỷ đồng, đạt 0,9% kế hoạch, lũy kế 11 tháng đầu năm chỉ đạt 34,1% (tương đương 6.377 tỷ đồng) so với kế hoạch.

Nhà một hộ dân tại xã D'ran tan hoang do lũ (Ảnh: Minh Hậu).

Đối với các công trình trọng điểm, công trình lớn, tỉnh này đã khởi công dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh…

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, các công trình trọng điểm được triển khai thực hiện chậm so với kế hoạch. Đặc biệt, 2 dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Tân Phú - Bảo Lộc được bố trí hơn 5.024 tỷ đồng, nhưng đến nay chưa thể giải ngân.

Trước việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cần tập trung, đẩy nhanh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục tình trạng sạt lở đất (Ảnh: Minh Hậu).

Như Dân trí thông tin, ngày 17-23/11, Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài làm nhiều xã, phường của tỉnh bị ngập lụt, thiệt hại nặng về người và tài sản.

Cơ quan chức năng ghi nhận 5 người chết, 1 người bị thương; 2.784 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa, trong đó có 76 căn nhà đổ sập hoặc bị lũ cuốn trôi; 4.457ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị ảnh hưởng; hơn 9.000 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Mưa lũ gây sạt lở, ngập lụt trên 180 điểm thuộc các tuyến giao thông nội tỉnh. Trong đó, nhiều vị trí sạt lở quy mô lớn như đèo Prenn, đèo Mimosa, quốc lộ 27C khiến giao thông huyết mạch bị gián đoạn.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ những ngày qua làm địa phương thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.