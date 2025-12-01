Lâm Đồng sơ tán nhiều hộ dân ở D’ran vì sạt lở

Ngày 1/12, UBND xã D’ran, Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan chức năng sơ tán 6 hộ dân ở khu vực hạ lưu cầu Đơn Dương ra khỏi vùng nguy hiểm do sạt lở đất.

Theo thông tin ban đầu, do đợt mưa lũ vào cuối tháng 11, vùng hạ lưu cầu Đơn Dương xuất hiện sạt lở bờ sông tạo thành hàm ếch nguy hiểm. Sáng 1/12, vị trí sạt lở mở rộng làm căn nhà của một hộ dân bị đổ một phần tường bao và ảnh hưởng đến sự an toàn của 5 hộ dân khác.

Nhà một hộ dân cạnh chân cầu Đơn Dương bị lũ tàn phá hôm 20/11 (Ảnh: Minh Hậu).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã D’ran có mặt phong tỏa hiện trường, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Trước đó, như Dân trí thông tin, đợt mưa lũ vào cuối tháng 11 khiến xã D’ran bị ảnh hưởng nặng về tài sản. Theo thống kê của UBND tỉnh Lâm Đồng, xã này có hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ngập nước, hư hỏng do lũ; hơn 500ha rau màu bị nước nhấn chìm.

Ngoài ra, xã D’ran cũng ghi nhận nhiều triền đồi xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở đất làm hàng chục hộ dân phải sơ tán.