Lãnh đạo Quốc hội dự tổng kết HĐND TPHCM khóa X

Sáng 27/12, HĐND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Sự kiện nhằm đánh giá toàn diện, khách quan tình hình, kết quả hoạt động của HĐND TPHCM nhiệm kỳ vừa qua.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn.

Về phía lãnh đạo TPHCM, hội nghị có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND, HĐND TPHCM, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, HĐND TPHCM hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Đây là dịp để HĐND thành phố nhìn lại một cách có hệ thống, toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua.

HĐND TPHCM cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở thực tiễn cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2021-2026, TPHCM vừa tập trung cao độ cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phải nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới để đảm bảo an sinh, ổn định đời sống nhân dân. Địa phương cũng triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế...

HĐND TPHCM đã bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, yêu cầu chỉ đạo của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể, thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, từ 1/7 đến nay, HĐND TPHCM đã tổ chức 7 kỳ họp, thông qua 245 nghị quyết. Trong đó, 86 nghị quyết về quy phạm pháp luật và 159 nghị quyết cá biệt, góp phần kịp thời hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm hoạt động quản lý Nhà nước ổn định, thông suốt trên toàn địa bàn.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tặng hoa, quà kỷ niệm cho lãnh đạo HĐND, UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 vì đã có những đóng góp quan trọng cho hoạt động của HĐND TPHCM thời gian qua.

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tham dự hội nghị tổng kết.

Trong khuôn khổ hội nghị, HĐND TPHCM sẽ công bố nền tảng HĐND số và Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố. Đồng thời, HĐND TPHCM cũng trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM” nhằm ghi nhận, tri ân những đóng góp tích cực của các vị đại biểu trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.