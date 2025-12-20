HĐND TPHCM triệu tập kỳ họp về Nghị quyết 98 sửa đổi, bảng giá đất mới

HĐND TPHCM vừa triệu tập các đại biểu dự kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 26/12 tại phường Bà Rịa (địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu cũ).

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, mang tính quyết định cho sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn tới.

Dự kiến, HĐND TPHCM sẽ xem xét 15 nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó có nội dung xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 6, khóa X (Ảnh: Q.Huy).

Đối với nhóm nghị quyết quy phạm pháp luật, các đại biểu cũng xem xét quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư; miễn phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai đối với tổ chức, cá nhân phải thay đổi giấy tờ, thủ tục do sắp xếp đơn vị hành chính...

Liên quan đến các nội dung của nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM vừa được Quốc hội thông qua, TPHCM sẽ xem xét thông qua nghị quyết về thực hiện bản nghị quyết mới; quản lý khoản thu phân chia và tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương từ khai thác quỹ đất khu vực TOD (phát triển đô thị theo trục giao thông công cộng); quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể TPHCM.

HĐND TPHCM cũng xem xét, quyết nghị 13 nội dung thuộc nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt. Trong đó, thành phố tiếp tục thảo luận, xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư các dự án lớn, dự án liên vùng.

Sau kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM cũng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến, TPHCM sẽ công bố nền tảng ứng dụng HĐND số TPHCM và Cổng thông tin điện tử HĐND TPHCM.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM".

Dự kiến, hội nghị tổng kết hoạt động HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, có sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội và lãnh đạo Thành ủy TPHCM.