Đại biểu chất vấn 2 giám đốc sở tại kỳ họp HĐND TPHCM cuối năm

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường niên cuối năm) của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bước vào phiên khai mạc. Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Dự kiến tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM thực hiện chất vấn Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Phạm Khánh Phong Lan và Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm. Phiên chất vấn sẽ diễn ra vào ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao đổi với các đại biểu trước phiên khai mạc (Ảnh: Q.Huy).

Tại phiên chất vấn, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm sẽ giải đáp các ý kiến của đại biểu xoay quanh công tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Giám đốc Sở Xây dựng sẽ làm rõ tình hình, kết quả thực hiện các công trình đầu tư công trọng điểm; việc triển khai thực hiện các giải pháp chống ùn tắc giao thông; kết quả triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội và công tác phối hợp cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở tại chung cư trên địa bàn.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua các tờ trình dự thảo nghị quyết của UBND TPHCM liên quan đến chính sách, tài chính - ngân sách, đô thị - hạ tầng, bãi bỏ các nghị quyết của Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. HĐND TPHCM sẽ xem xét 27 nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 23 nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết cá biệt.

Phiên họp có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Trong đó, thành phố sẽ xem xét về quy định chính sách đặc thù hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại; mức chi, thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử; cơ chế, chính sách cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách; mức học phí đối với cơ sở giáo dục; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27 về quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98 của Quốc hội...

Tại kỳ họp cuối năm, các đại biểu cũng nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trình bày báo cáo tình hình tham gia xây dựng chính quyền; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM báo cáo kết quả công tác kiểm sát 9 tháng năm 2025; Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố trình bày báo cáo công tác 9 tháng năm 2025.