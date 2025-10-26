Khu xử lý rác 15 tỷ đồng "chết yểu" sau 2 năm vận hành

Những ngày cuối tháng 10, Khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh không bóng người, máy móc bất động. Người dân địa phương cho biết khu xử lý rác này đã ngưng hoạt động suốt một thời gian dài.

Năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Vũ Quang (cũ) với kinh phí gần 15 tỷ đồng. Dự án do UBND xã Đức Hương cũ (nay là xã Thượng Đức) làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai trên diện tích 34.000m2 tại vùng đồi núi, công suất xử lý theo công nghệ lò đốt 10 tấn rác/ngày.

Khu xử lý rác thải sinh hoạt này có nhiều hạng mục như nhà điều hành, nhà tiếp nhận, hố chôn lấp tro xỉ, hệ thống thu gom thoát nước, nhà phân loại rác, lò đốt rác thải sinh hoạt và các hạng mục phụ trợ.

Dự án được khởi công vào cuối tháng 12/2020 và dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 5/2021. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, công trình mới được đưa vào vận hành sau nhiều lần trễ hẹn vì một số vướng mắc.

Công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng cho toàn huyện Vũ Quang (cũ). Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm vận hành, nhà máy đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, hoạt động xử lý rác ngưng trệ.

Hệ thống lò đốt trị giá hàng tỷ đồng, được quảng bá là công nghệ hiện đại với công suất gần 800kg/h, nhưng nay bất động.

Việc lò đốt và các hạng mục liên quan nằm phủ bụi, hoen gỉ cho thấy thiết bị này đã ngừng hoạt động trong thời gian dài.

Mái che xuống cấp nghiêm trọng, nhiều tấm lợp rơi khỏi vị trí, khung thép gỉ sét, không còn khả năng bảo vệ thiết bị bên dưới trước tác động của thời tiết.

Mặc dù nhà máy tạm ngừng xử lý, lượng rác thải sinh hoạt vẫn được Hợp tác xã Môi trường Vũ Quang vận chuyển tập kết đến đây dẫn đến ùn ứ, đổ tràn ra khuôn viên xung quanh. Hàng tấn rác thải chất đống giữa núi rừng, bốc mùi hôi thối.

Lãnh đạo UBND xã Thượng Đức cho biết khu xử lý rác thải sinh hoạt nêu trên đang tạm ngừng hoạt động do sự cố và đang trong quá trình khắc phục. Địa phương đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh để họp bàn giải pháp xử lý, sớm khắc phục để nhà máy hoạt động trở lại.

Vị trí khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Google Maps).