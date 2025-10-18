Cận cảnh 3 trạm thu phí bỏ hoang tiềm ẩn tai nạn ở Đồng Nai và TPHCM

Ba trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51, đoạn qua tỉnh Đồng Nai và TPHCM, đã ngừng hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa được tháo dỡ, gây ra "cái bẫy" nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Các trạm thu phí này, do Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu quản lý và khai thác, đã dừng hoạt động từ tháng 1/2023. Tuy nhiên, các dải phân cách, trụ bê tông, cabin soát vé cũ kỹ và vạch sơn mờ vẫn còn nguyên, tạo thành những chướng ngại vật lớn trên đường, đe dọa an toàn giao thông.

Hiện trạng của ba trạm thu phí này là hoang phế, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, bụi bặm phủ kín. Các dải phân cách, trụ cột cảnh báo và biển báo đã mờ sơn, gần như mất tác dụng cảnh báo cho các phương tiện lưu thông.

Đặc biệt, tại trạm thu phí số 1 thuộc phường Tam Phước (Đồng Nai), mặt đường lồi lõm, trơ khung thép, xuất hiện nhiều ổ gà. Các cột chống và tấm thép hư hỏng, tạo nên cảnh quan nhếch nhác và nguy hiểm.

Các tủ điện và cabin bán vé đã rỉ sét do không hoạt động trong nhiều năm. Nhiều khu vực tại các trạm thu phí bỏ hoang này trở nên nhếch nhác vì thiếu bảo trì và dọn dẹp.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi các trạm thu phí trên Quốc lộ 51 dừng hoạt động, nhiều vị trí hư hỏng nặng, tình trạng hằn lún vệt bánh xe, vạch sơn mờ, giảm tác dụng cảnh báo, không đảm bảo an toàn và gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho biết Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thông vận tải (trước sáp nhập) đã làm việc với công ty BOT và Cục Đường bộ Việt Nam, đề nghị tháo dỡ hai trạm thu phí trên Quốc lộ 51. Tuy nhiên, việc xác lập sở hữu toàn dân đến nay vẫn chưa hoàn tất.

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị Cục Đường bộ và công ty BOT nhanh chóng tháo dỡ. Công an TPHCM cũng kiến nghị tháo dỡ trạm thu phí không hoạt động trên Quốc lộ 51 tại địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ để đảm bảo an toàn giao thông.

Nhiều tài xế bày tỏ bức xúc khi các trạm thu phí bỏ hoang nhiều năm, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Tài xế Lê Văn Trình (TPHCM) chia sẻ: "Các trạm thu phí của công ty BOT, nếu không hoạt động, cơ quan chức năng cần tháo dỡ để trả lại quốc lộ thông thoáng cho người dân đi lại. Để trạm thu phí xuống cấp, hư hỏng nằm giữa đường như vậy rất nguy hiểm".

Theo ghi nhận của Dân trí, cả ba trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51 đã xuống cấp nghiêm trọng do bị bỏ hoang nhiều năm và lượng xe cộ qua lại lớn. Các hạng mục như thanh chắn an toàn, biển cảnh báo và các tấm thép chắn cabin đều hư hỏng.

Do các trạm thu phí không hoạt động, xe cộ lưu thông qua các làn đường hẹp với tốc độ cao. Vạch sơn cảnh báo màu vàng - đen ở các trụ bê tông đã bị bụi bám mờ, đặc biệt khó nhìn thấy vào ban đêm.

Việc các trạm thu phí dừng hoạt động trên Quốc lộ 51 đã gây cản trở nghiêm trọng việc lưu thông. Xe cộ di chuyển nhanh phải giảm tốc độ đột ngột khi qua trạm, tiềm ẩn nguy hiểm và gây ùn tắc giao thông.

Lý do các trạm thu phí chưa được tháo dỡ, theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, là do trên tuyến Quốc lộ 51 vẫn chưa hoàn chỉnh thủ tục và có quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Giữa tháng 10, Liên doanh Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) và Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã gửi văn bản tới Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai, đề xuất thực hiện cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 theo hình thức BOT.

CC1 và BVEC mong muốn tiếp tục đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 (giai đoạn 2) để tuyến đường được khai thác thông suốt, đảm bảo an toàn giao thông toàn tuyến. Khi đó, nhà đầu tư sẽ tiếp tục sử dụng các trạm thu phí BOT để thu phí trở lại.

Sơ đồ hướng tuyến Quốc lộ 51 (Đồ họa: Bảo Quyên).