Khu công nghiệp hút dự án tỷ USD ở Lâm Đồng vướng mặt bằng

Ngày 21/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án các khu công nghiệp ven biển.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 thuộc địa bàn xã Sơn Mỹ, được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2017.

Dự án này có diện tích hơn 1.000ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, chủ đầu tư dự kiến triển khai giai đoạn 1 trên diện tích 615ha và giai đoạn 2 trên diện tích gần 455ha.

Phối cảnh Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 (Ảnh: IPICO).

Cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho 65 hộ dân (tổng 45ha) với kinh phí hơn 81 tỷ đồng, dự kiến chi trả dứt điểm cho người dân trong tháng 10. Dự án còn 288ha vướng mắc giải phóng mặt bằng, chưa được xử lý.

Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 là hạ tầng quan trọng để thu hút đầu tư vào công nghiệp năng lượng của tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây có dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 và kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) với vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD. Việc giải phóng mặt bằng chậm tại khu công nghiệp này ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Khu công nghiệp Tân Đức cũng là dự án quan trọng nằm trên địa bàn xã Tân Minh, có tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Để triển khai dự án, cơ quan chức năng phải thu hồi 300ha đất, ảnh hưởng trực tiếp đến 221 hộ dân và các cơ quan, tổ chức.

Hiện nay, các đơn vị liên quan quan đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 193 hộ dân. Số hộ còn lại chưa được phê duyệt phương án bồi thường do phát sinh vướng mắc, không đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Một góc Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 (Ảnh: Văn Châu).

Tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 phối hợp cùng UBND xã Sơn Mỹ và xã Tân Minh hoàn chỉnh hồ sơ, chi trả bồi thường cho các hộ dân còn lại.

Ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thành phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân còn vướng mắc theo quy định. Đồng thời, nhà chức trách phải tăng cường nhân sự, đẩy nhanh đền bù, giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư khu công nghiệp triển khai dự án.

Đối với Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị liên quan phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát tiến độ dự án, nắm bắt khó khăn vướng mắc để báo cáo các cơ quan chức năng tháo gỡ.

Như Dân trí đã phản ánh, quá trình thu hồi đất xây Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, địa phương gặp vướng mắc do nhiều doanh nghiệp cho rằng mức đền bù quá thấp, nhiều chi phí đền bù không được tính đến. Ít nhất 4 doanh nghiệp đã đệ đơn khởi kiện chính quyền địa phương (UBND huyện Hàm Tân cũ) vì không đồng ý với phương án đền bù.

Trước đó, quyết định thu hồi đất để đầu tư dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ I được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) ban hành từ năm 2011. Tuy nhiên, tiến độ triển khai ì ạch do chủ đầu tư không đáp ứng năng lực tài chính. Việc duy trì sản xuất trên đất "quy hoạch treo" suốt hơn 10 năm qua khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Vấn đề vướng mắc mà các doanh nghiệp đang gặp phải bắt nguồn từ việc địa phương giao đất cho doanh nghiệp thuê, nhưng diện tích đất đó chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, vẫn còn hộ dân đang cư trú, sản xuất. Doanh nghiệp đã tự bỏ tiền đền bù cho các hộ dân này, sau đó gặp khó khăn khi chứng minh chi phí bỏ ra với Nhà nước.

Đơn cử, trong năm 2001 và năm 2004, Công ty Đại Thanh được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) giao đất 2 lần với tổng diện tích đất được thuê là 566.000m2. Tuy nhiên, doanh nghiệp xác định trong đó có 142.000m2 vẫn đang được các hộ dân địa phương sử dụng. Doanh nghiệp cho biết đã phải chi tiền đền bù, nhận chuyển nhượng phần đất này từ người dân. Đồng thời để đảm bảo tính liền thửa, họ còn đền bù phần đất nằm ngoài ranh đất được thuê.

Quá trình này dẫn đến sự chênh lệch giữa diện tích đất Nhà nước bàn giao ban đầu và diện tích tính toán thu hồi. Ngoài ra, khi triển khai giải tỏa, đền bù đất để bàn giao cho chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, chính quyền địa phương chỉ tính đền bù cho phía doanh nghiệp các chi phí tài sản trên đất, chi phí hỗ trợ di dời... Trong khi các khoản bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất… đều được xác định là 0 đồng.