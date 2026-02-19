Khu vực phố cổ Hà Nội, quanh hồ Gươm đông kín du khách và người dân du xuân

Những ngày đầu năm, khu vực hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm) tấp nập người dân và du khách đến tham quan, dạo phố, chụp ảnh.

Các phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Cửa Gỗ… những ngày này luôn trong tình trạng đông đúc. Người đi bộ nối dài trên vỉa hè. Các cửa hàng, quán cà phê khu vực trung tâm liên tục có khách ra vào, không khí nhộn nhịp bao trùm cả một vòng hồ Gươm.

Người dân dừng lại trước hàng trăm gốc đào đủ loại đang vào độ khoe sắc quanh hồ Hoàn Kiếm. Từ đào bích, đào phai đến những thế đào uốn lượn công phu, mỗi gốc một dáng, một vẻ, thu hút nhiều người ghé ngắm, chụp ảnh. Không khí du xuân vì thế thêm rộn ràng, sắc hồng phủ kín sân trước tượng đài Lý Thái Tổ.

"Tết bây giờ không còn cảnh vắng vẻ như xưa" (Video: Nguyễn Quỳnh Anh).

Ông Lê Viết Anh (79 tuổi, phường Hoàn Kiếm) cùng vợ thong thả tản bộ, ngắm cảnh quanh hồ Gươm chiều mùng 2 Tết sau khi đã đi chúc Tết họ hàng.

"Vợ chồng tôi giữ thói quen ra hồ đầu năm từ hàng chục năm qua, vừa đi bộ cho khỏe, vừa cảm nhận không khí Tết đang lan tỏa khắp phố phường", ông Viết Anh chia sẻ.

Nhiều em nhỏ diện quần áo đẹp, theo gia đình xuống phố du xuân. Tiếng cười trong trẻo vang khắp phố khiến không khí ngày Tết thêm tươi vui.

Hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu vực cầu Thê Húc, chậm rãi vào đền Ngọc Sơn để dâng hương, cầu bình an và du xuân.

Cánh chị em chọn áo dài khi xuống phố, từng nhóm đứng tạo dáng, chỉnh trang phục, lưu lại những khung hình kỷ niệm

Bên cạnh việc đi bộ tham quan, nhiều du khách lựa chọn xích lô để du xuân quanh khu vực phố cổ.

Du khách nước ngoài thích thú, ghi lại không khí Tết Việt từ trên xe buýt 2 tầng khi ngang qua hồ Gươm.

Trên phố Tràng Tiền, một cửa hàng trang trí hình ảnh ngựa ở mặt tiền thu hút đông đảo bạn trẻ nán lại ngắm nhìn, chụp ảnh. Khu vực này vì thế luôn rộn ràng đông đúc, nhất là vào buổi chiều.

Phố cà phê đường tàu có lượng khách tăng cao trong những ngày này, tập trung nhiều du khách nước ngoài. Các quán hoạt động xuyên Tết, bàn ghế được lấp đầy, nhân viên phục vụ liên tục. Nhiều thời điểm, khách phải chờ khá lâu mới có chỗ ngồi.