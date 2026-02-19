Xác minh nhóm thanh niên hành hung công an viên ở Hải Phòng

Ngày 19/2, lãnh đạo Công an phường Hòa Bình (Hải Phòng) cho biết đơn vị đang tập trung xác minh nhóm người có hành vi tấn công cán bộ an ninh cơ sở làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Theo xác minh ban đầu, đêm 15/2 - rạng sáng 16/2 (đêm 28 - rạng sáng 29 tháng Chạp 2025), một nhóm khoảng 3-4 thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô trong ngõ. Khi bị cán bộ an ninh cơ sở nhắc nhở, các đối tượng lao vào thay nhau hành hung người thực thi nhiệm vụ.

Hình ảnh nạn nhân và hiện trường vụ việc lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình: Đ.X.).

Vụ việc khiến ông V.V.K., Tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở, bị thương phần mềm, chảy máu và phải nhập viện cấp cứu. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định, tỉnh táo, có thể giao tiếp bình thường.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền video và hình ảnh ghi lại vụ việc xảy ra tại khu vực tổ dân phố Đông Tây, phường Hòa Bình, ngay trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ danh tính các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.