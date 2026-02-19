Vụ điều thêm ô tô chặn xe, khoe quan hệ: Tài xế nhận sai, thiếu ý thức

Tối 19/2, Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đang xác minh, xử lý vụ việc xảy ra sáng 18/2 (mùng 2 Tết) tại ngõ 71 đường Quang Lĩnh, liên quan đến mâu thuẫn giữa 2 tài xế ô tô, gây cản trở giao thông.

Theo đó, sự việc xảy ra giữa anh P.A.T. và anh N.V.L, dẫn đến cãi cọ tại hiện trường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong khu vực.

Cơ quan công an mời người đàn ông đến làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an phường Trần Phú đã mời anh N.V.L và chị Đ.T.H. (chủ ô tô đỗ trong ngõ, biển kiểm soát 38A-612.xx) đến trụ sở làm việc. Tại đây, 2 người này thừa nhận hành vi của mình sai, thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

Vụ việc đang được Công an phường Trần Phú tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người phụ nữ liên quan cũng được mời đến làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), anh P.A.T. (SN 1997, quê Hà Tĩnh) điều khiển ô tô chở người thân đến chúc Tết họ hàng tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh (trước đây thuộc thành phố Hà Tĩnh).

Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh phát hiện một ô tô hiệu Toyota màu trắng đỗ chiếm quá nửa mặt đường, khiến phương tiện không thể tiếp tục di chuyển.

Anh T. cho biết đã xuống xe tìm thông tin liên hệ chủ phương tiện nhưng không thấy nên bấm còi để báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện, nhận là chủ xe.

Xe của anh T. bị mắc kẹt trong ngõ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo phản ánh của anh T., khi được đề nghị di chuyển xe gọn vào lề để các phương tiện khác đi qua do ngõ nhỏ, người đàn ông cho rằng khu vực trên được phép đỗ xe. Người này buông lời lẽ thách thức, nói rằng "ai cẩu được cứ cẩu", khẳng định việc đỗ xe tại đây cả ngày là bình thường.

Chưa dừng lại, ít phút sau, người đàn ông trên còn điều khiển thêm một xe Ford đỗ phía sau, chặn lối ra, khiến xe của anh T. bị kẹp hai đầu, không thể tiến hoặc lùi. Người này sau đó khóa cửa và rời đi. Trước tình huống này, anh T. buộc phải liên hệ cơ quan chức năng để trình báo.

Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú có mặt tại hiện trường để ghi nhận, xử lý vụ việc. Theo nội dung video được chia sẻ, dù lực lượng chức năng tuyên truyền, đề nghị di chuyển xe, người đàn ông trên vẫn không hợp tác, cho rằng "phạt 100 triệu đồng cũng không sao".

"Anh đỗ đến mai cũng được, công an hầu như là bạn anh… Một xe trước, một xe sau, anh đỗ mãi. Xe anh nhiều mà, 5-6 con", người này nói trong video.

Đến khoảng 13h20 cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Trần Phú yêu cầu di dời chiếc xe trắng đang chặn đầu để anh T. điều khiển ô tô tiếp tục hành trình sau hơn 3 tiếng mắc kẹt.