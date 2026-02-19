Ba Lan hối thúc công dân rời Iran ngay lập tức

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: AFP).

“Xin hãy rời Iran ngay lập tức… và không đến quốc gia này trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi ngày 19/2.

Ông cảnh báo khả năng sơ tán trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang có thể sẽ không còn thực hiện được “chỉ sau vài giờ nữa”.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi có thông tin Mỹ có khả năng tấn công Iran trong vài ngày tới khi các cuộc đàm phán hạt nhân không đạt được tiến triển.

Đây là lần thứ hai trong những tháng gần đây chính phủ Ba Lan kêu gọi công dân rời khỏi Iran trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng quân sự gần Iran, bao gồm tàu chiến, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố để ngỏ phương án hành động quân sự với Iran nếu không đạt được thỏa thuận.

Washington đã nhiều lần kêu gọi Iran đưa mức làm giàu uranium về 0, đồng thời tìm cách xóa bỏ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và sự ủng hộ của nước này đối với các nhóm vũ trang trong khu vực.

Trong khi đó, Iran cho biết họ sẵn sàng đàm phán hạt nhân với Mỹ, nhưng không đồng ý đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo, đồng thời khẳng định quyền làm giàu uranium phục vụ mục đích dân sự.

Vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran đã kết thúc vào đầu tuần này khi các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Mặc dù cả 2 bên đều cho biết các cuộc gặp đã đạt được tiến triển, nhưng một số nguồn tin nói rằng vẫn còn tồn tại những khác biệt đáng kể.

Điều này làm dấy lên đồn đoán Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng có thể sẽ quyết định chọn phương án hành động quân sự với Iran.

Một nguồn tin của báo Axios cho rằng Mỹ đang tiến gần tới kịch bản xung đột quân sự với Iran hơn nhiều người Mỹ nhận thức, và một chiến dịch quy mô lớn kéo dài nhiều tuần có thể “bắt đầu rất sớm”.

Một cuộc xung đột như vậy nhiều khả năng sẽ giống một cuộc chiến hơn là chiến dịch kéo dài một ngày tại Venezuela vào tháng trước. Đây có thể sẽ là một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel với phạm vi rộng hơn so với cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái.

Các lựa chọn bao gồm một chiến dịch nhằm vào hàng chục lãnh đạo chính trị và quân sự Iran, cũng như một cuộc không kích giới hạn vào các mục tiêu bao gồm cơ sở hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Cả 2 phương án đều sẽ liên quan đến một chiến dịch có thể kéo dài nhiều tuần.