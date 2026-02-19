TPHCM tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phòng chống cháy nổ

Sau sáp nhập, TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với vai trò là đô thị đặc biệt, có quy mô kinh tế hàng đầu cả nước, cơ cấu ngành nghề phong phú và đa dạng. Thành phố hội tụ hầu hết loại hình kinh tế quan trọng, từ công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất công nghệ cao, dịch vụ tài chính, thương mại, logistics, đến cảng biển, du lịch biển - đảo và năng lượng.

Sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của nền kinh tế đô thị không chỉ tạo ra động lực tăng trưởng quan trọng mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có gần 193.000 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Thực tiễn cho thấy, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, nhu cầu sử dụng điện năng, nhiên liệu, vật tư, nguyên liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng gia tăng, kéo theo nguy cơ cháy, nổ tiềm ẩn ở nhiều loại hình tại cơ sở, khu dân cư và hộ gia đình.

Kéo giảm 210 vụ cháy

Năm 2025, trên địa bàn TPHCM xảy ra 395 vụ cháy, giảm 210 vụ, tương đương khoảng 34,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong quá trình chữa cháy và CNCH, lực lượng chức năng đã trực tiếp cứu được 119 người, hướng dẫn cho hơn 3.500 người tự thoát nạn an toàn, đồng thời bảo vệ được hàng nghìn căn nhà, nhà xưởng, cùng nhiều tài sản, máy móc, thiết bị của người dân và doanh nghiệp, với giá trị ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Những con số này phản ánh rõ nét hiệu quả của các giải pháp phòng ngừa, sự chủ động trong công tác quản lý, cũng như tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2025, Công an TPHCM cứu 119 người, hướng dẫn cho hơn 3.500 người tự thoát nạn an toàn (Ảnh: Thuận Thiên).

Để đạt được kết quả tích cực nêu trên, bên cạnh việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai đồng bộ công tác PCCC và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn, PC07 xác định đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt và mang tính quyết định.

Quan điểm xuyên suốt được xác định rõ, đó là lấy phòng ngừa là chính, chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở, gắn trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân với công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.

Trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các hình thức tuyên truyền truyền thống như tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua báo chí, tuyên truyền trực quan, lồng ghép tại cơ sở tiếp tục được duy trì, đồng thời được bổ sung bằng việc xây dựng và củng cố mạng lưới tuyên truyền viên ở cơ sở.

Cùng với đó, các mô hình tuyên truyền trực quan, sinh động như “Khu dân cư an toàn PCCC”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH” được tổ chức cho người dân tham quan, trải nghiệm thực tế, qua đó nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.

Trong năm 2025, các đơn vị chức năng đã đăng tải, phát hành hơn 30.000 tin, bài, hình ảnh và hàng trăm video clip tuyên truyền về PCCC và CNCH trên các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội. Toàn thành phố đã tổ chức gần 74.000 cuộc tuyên truyền, thu hút khoảng 1,8 triệu lượt người tham gia; phát hành 1,1 triệu tài liệu, tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn an toàn PCCC.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Theo PC07, điểm nhấn nổi bật trong công tác tuyên truyền là đơn vị đã ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, xây dựng các sản phẩm tuyên truyền ngắn gọn, súc tích, trực quan, dễ tiếp cận, bảo đảm truyền tải thông tin kịp thời, đúng nơi, đúng đối tượng.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM (Ảnh: Thuận Thiên).

Các nội dung tuyên truyền này được triển khai đồng bộ trên các nền tảng số, ứng dụng “Báo cháy 114”, website, email, đồng thời được phát rộng rãi trên gần 8.000 màn hình LED công cộng tại các khu vực đông dân cư, công trình công cộng.

Bên cạnh đó, PC07 đã phối hợp với hơn 4.000 cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Help 114; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với loại hình nhà trọ, nhà cho thuê. Công tác vận động tháo gỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai đối với nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ, nhà ở riêng lẻ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người khi xảy ra cháy.

Công an TPHCM áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác tuyên truyền (Ảnh: Thuận Thiên).

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM, đã hướng dẫn tất cả cơ sở thuộc diện quản lý hoàn thành việc khai báo, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC và CNCH.

Thông qua các hoạt động kiểm tra, tuyên truyền, khảo sát, tiếp xúc, vận động, đã có hơn 62.000 cơ sở do PC07 quản lý, hơn 30.000 cơ sở do UBND cấp xã quản lý và hơn 126.000 hộ gia đình được hướng dẫn trang bị thiết bị truyền tin báo cháy theo lộ trình chính phủ quy định. Đến nay, đã có 850 cơ sở hoàn tất việc lắp đặt và kết nối hệ thống truyền tin báo cháy với Cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC.

Các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” và phong trào “Nhà tôi 3 có” tiếp tục được duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả. Đến nay, toàn thành phố có gần 598.000 trên tổng số 1,7 triệu hộ gia đình trang bị đầy đủ 3 tiêu chí an toàn; duy trì hoạt động của 9.335 tổ liên gia an toàn về PCCC và 7.812 điểm chữa cháy công cộng.

Hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm tại 192 Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia, trong đó có các chương trình lồng ghép tại không gian công cộng, sự kiện văn hóa lớn, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về công tác PCCC.

Thời gian tới, khi TPHCM tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhiều dự án nhà ở, chung cư cao tầng, khu đô thị mới, hạ tầng giao thông được triển khai, dân số tiếp tục gia tăng, nguy cơ cháy, nổ vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Trước yêu cầu đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định tiếp tục lấy phòng ngừa là trọng tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH vững chắc, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội và phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.