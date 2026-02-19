Biển người chen chân ở phố cổ Hội An ngày đầu năm Bính Ngọ

Ngày đầu năm Bính Ngọ, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về phố cổ Hội An, biến các tuyến đường chính như Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học và các cây cầu dẫn vào khu phố cổ trở nên chật kín người. Dòng người chen chân từng chút một trong không gian hẹp, tạo nên một khung cảnh sôi động nhưng cũng không kém phần "ngộp thở".

Không chỉ du khách trong nước, rất đông du khách quốc tế cũng chọn Hội An làm điểm đến để tham quan, ngắm cảnh trong dịp Tết cổ truyền. Phố cổ được trang hoàng lung linh, rực rỡ, trở thành phông nền lý tưởng cho những bức ảnh check-in tuyệt đẹp. Nhiều du khách, đặc biệt là nữ giới, lựa chọn trang phục áo dài truyền thống để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ tại đây.

Đông đảo du khách tham quan phố cổ Hội An dịp Tết (Ảnh: Ngô Linh).

Chị Đoàn Nguyễn Vân Nhi (27 tuổi, du khách từ TPHCM) chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị đến Hội An vào dịp Tết và cảm thấy "ngộp" vì lượng người quá đông.

Tuy nhiên, chị vẫn bày tỏ sự thích thú: "Thật sự Hội An những ngày này rất đẹp và sôi động. Tôi cũng như người thân rất thích thú với cảm giác ngồi thuyền dạo sông Hoài ngắm phố cổ và tự tay thả những chiếc đèn hoa đăng nhỏ xinh, cầu mong năm mới an lành, may mắn".

Phố cổ Hội An chật kín du khách ngày đầu năm mới Bính Ngọ (Video: Ngô Linh).

Để đảm bảo trật tự và tạo không gian cho du khách, hoạt động bán vé và hướng dẫn tham quan tại Hội An đã tạm dừng từ ngày 16 đến 19/2 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết).

Tương tự, hoạt động “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” cùng “Phố đêm” cũng tạm dừng từ ngày 14 đến 19/2 (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết).

Một số tuyến phố trung tâm như Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Bạch Đằng (đoạn từ Trần Quý Cáp đến Hoàng Văn Thụ) thậm chí đã tạm dừng sớm hơn, từ ngày 10 đến 19/2.

Du khách xúng xính áo dài chụp hình lưu niệm ở phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, dịp Tết Bính Ngọ chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch. Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng qua cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và cảng hàng không Chu Lai ước đạt hơn 1.500 chuyến, tăng 37,8% so với cùng kỳ Tết 2025, trung bình khoảng 175 chuyến/ngày.

Tổng lượt khách tại các cơ sở lưu trú du lịch dự báo tăng hơn 40% so với cùng thời điểm năm 2025, với công suất phòng bình quân toàn thành phố ước đạt 60-65% (tăng 15-18%). Đặc biệt, nhiều cơ sở lưu trú tại các khu vực trung tâm như Hải Châu, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và khu vực Hội An ghi nhận công suất trên 90%.