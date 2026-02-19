Xe tải bốc cháy khi đổ đèo Khánh Lê

Ngày 19/2, lãnh đạo xã Nam Khánh Vĩnh xác nhận trên đèo Khánh Lê xảy ra vụ cháy xe tải. Vụ việc không gây thương vong về người.

Sự việc được ghi nhận vào trưa cùng ngày. Thời điểm này, xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Lâm Đồng di chuyển theo hướng Đà Lạt - Nha Trang bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt khi đang đổ đèo Khánh Lê (Ảnh: Văn Đức).

Phát hiện khói lửa, tài xế nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường, thoát ra ngoài an toàn, đồng thời tri hô người dân hỗ trợ và báo lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm lên chiếc xe tải gặp nạn, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ gần 1km.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp điều phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Quốc lộ 27C dài hơn 120km, nối Nha Trang (Khánh Hòa) với Đà Lạt (Lâm Đồng). Tuyến đường có đèo Khánh Lê với nhiều khúc cua uốn lượn nguy hiểm, đỉnh đèo cao hơn 1.700m so với mực nước biển.

Từ khi đưa vào khai thác, tuyến đường này thường xuyên ghi nhận các vụ tai nạn giao thông.