Người mẹ ung thư: “Sự quan tâm của mọi người là hy vọng để em sống tiếp” (Video: Hương Hồng).

Đại diện báo Dân trí đã đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, thăm và trao biển biểu trưng số tiền 140.440.735 đồng tới chị Nguyễn Thị Bích Thục (SN 1977, trú tại xã Trần Phú, TP Hải Phòng).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ chị Thục qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cá nhân của chị Thục trước đó để kịp thời phục vụ việc điều trị.

Chị Thục là hoàn cảnh trong bài viết “Con trai còn nhỏ, mẹ mắc ung thư vú khẩn cầu được sống thêm”, đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Các bác sĩ đánh giá tiên lượng bệnh rất xấu, nếu không được điều trị đúng phác đồ, thời gian sống của chị Thục sẽ bị rút ngắn đáng kể (Ảnh: Hương Hồng).

“Em không nghĩ mình nhận được sự giúp đỡ lớn như vậy. Sự quan tâm của mọi người là hy vọng để em sống tiếp. Có lúc, em chỉ mong mình đủ sức khỏe để nhìn con trưởng thành hơn. Giờ nhận được số tiền này, em có thể tiếp tục theo phác đồ điều trị. Em biết mình không đơn độc”, chị Thục nghẹn ngào nói.

Chị Thục mắc ung thư vú, bệnh tái phát, di căn xương và não, phải điều trị lâu dài. Mỗi lần tái khám hay nhập viện đều là nỗi lo chồng chất, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, con trai còn nhỏ. Với người mẹ đơn thân ấy, tương lai của con luôn là điều khiến chị trăn trở nhiều nhất.

Theo các bác sĩ khoa Nội, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, việc duy trì điều trị đúng phác đồ, đặc biệt là thuốc đích, có ý nghĩa rất quan trọng trong kiểm soát bệnh.

Tuy nhiên, chi phí cao khiến nhiều bệnh nhân phải gián đoạn điều trị. Với sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Dân trí, chị Thục có thêm điều kiện để tiếp tục hành trình chữa bệnh.

Đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Thục xúc động xin gửi lời cảm ơn (Ảnh: Hương Hồng).

Không chỉ bày tỏ lòng biết ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, chị Thục còn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện K, những người đã đồng hành, hỗ trợ chị trong suốt quá trình điều trị.

“Các bác sĩ không chỉ chữa bệnh mà còn động viên tinh thần cho em rất nhiều. Phòng Công tác xã hội luôn quan tâm, hướng dẫn, kết nối để em nhận được sự giúp đỡ. Em thực sự biết ơn!”, chị Thục xúc động chia sẻ.

Số tiền hơn 140 triệu đồng không chỉ giúp chị trang trải thuốc men, mà còn là sự sẻ chia, tiếp sức từ cộng đồng.

Trong khoảnh khắc đón nhận sự hỗ trợ ấy, chị Thục có thêm động lực để bước tiếp hành trình chữa bệnh, vì con trai và vì những tấm lòng nhân ái đã không quay lưng trước hoàn cảnh của mình.