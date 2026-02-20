10 phụ kiện ô tô vừa lãng phí vừa có thể gây nguy hiểm

1. Phủ gầm chống gỉ cho xe mới: Ô tô mới đã có lớp sơn bảo vệ từ nhà máy. Nếu bạn chủ yếu đi trong phố, xe ít nguy cơ ngập nước, không hay đi đến vùng ven biển thì việc phủ gầm chống gỉ cho ô tô không quá cần thiết. Nhiều cơ sở làm không đúng kỹ thuật có thể gây bí ẩm gầm, phản tác dụng (Ảnh minh họa: Erps).

2. Phủ ceramic “giá cao” tại đại lý: Cơ sở bán xe thường chào mời khách mua thêm nhiều phụ kiện, dịch vụ trang trí, làm đẹp... có giá cao hơn bên ngoài; trong đó có dịch vụ phủ ceramic để chống xước dăm, chống xước và tạo bóng (Ảnh: Vive Houston).

Lớp sơn nguyên bản của hãng xe đã đủ tốt, nên trừ khi bạn thích sự bóng loáng mới cần phủ ceramic, và nếu làm, nên tìm đơn vị chuyên nghiệp, uy tín, thay vì dùng gói dịch vụ combo lúc mua xe.

3. Bọc nylon trần ô tô: Không ít người lựa chọn dịch vụ này vì muốn giữ độ mới, chống bám mùi cho trần, đặc biệt là với các mẫu ô tô có trần bọc vải nỉ. Tuy nhiên, nylon là chất liệu không thân thiện với môi trường và tạo cảm giác trần xe thấp hơn, kém thoáng đãng, do trần xe thường có thiết kế uốn cong như mái vòm và lớp nylon không thể ôm sát. (Ảnh minh họa: ST).

Bên cạnh đó, việc bọc nylon có thể tạo âm thanh ong ong khó chịu, do lớp nylon bọc căng lên giống như một lớp màng rung dễ gây nên hiện tượng dội âm.

4. Bọc vô lăng: Lý do nhiều người thích bọc vô lăng là để tăng tính thẩm mỹ, tạo cảm giác cầm lái tốt hơn (với những vô lăng nhỏ, trơn), và bảo vệ vô lăng khỏi trầy xước bề mặt (Ảnh: Wikfinal).

Tuy nhiên, không phải loại vô lăng nào cũng phù hợp để bọc. Chúng có thể khiến vành vô lăng trở nên quá dày, ảnh hưởng đến việc cầm lái, bất tiện khi điều khiển, hoặc nếu bọc vô lăng lỏng lẻo thì dễ dẫn đến trơn trượt, khiến tài xế mất kiểm soát khi cầm lái.

Ngoài ra, việc bọc vô lăng không đúng cách hoặc bọc lâu dễ làm hư hại vô lăng, tích tụ bụi bẩn, ẩm mốc...

5. Núm xoay vô lăng: Nhiều người cho rằng núm xoay vô lăng sẽ giúp việc đánh lái nhanh hơn, nhưng thực tế là tài xế cần có tiếp xúc trực tiếp bằng cả hai tay với vành vô lăng để có cảm giác tốt nhất cả về chuyển động và độ phản hồi, dễ dàng phát hiện những dấu hiệu bất thường của xe để kịp thời xử lý (Ảnh minh họa: Motoquipe).

Trong một số trường hợp, việc lắp thêm núm xoay vô lăng có thể cản trở việc đánh lái, gây nguy hiểm hơn.

6. Thảm sàn: Đây là phụ kiện ô tô được nhiều chủ xe lắp thêm nhằm tăng tính thẩm mỹ cho không gian nội thất. Tuy nhiên, các loại thảm lót sàn mua thêm thường quá dày, cộng thêm việc nếu không được lắp đặt cẩn thận có thể trượt đè lên trên hoặc kẹt bên dưới chân ga, khiến xe tăng tốc đột ngột mất kiểm soát (Ảnh minh họa: Reddit).

Thảm lót sàn đi theo xe là đủ, và cần chú ý lắp đúng gá cố định thảm, đặc biệt là vị trí ghế lái. Nếu bạn muốn thay bằng loại thảm đẹp hơn, cao cấp hơn, thì chỉ sử dụng ở các vị trí khác.

7. Nệm hơi ở hàng ghế sau: Trong những chuyến đi xa cùng gia đình, nhiều người lắp đệm hơi ở hàng ghế sau để người già, trẻ nhỏ có thể nằm nghỉ ngơi (Ảnh minh họa: Cacagoo).

Tuy nhiên, người nằm trên nệm hơi ở hàng ghế sau không được cài dây đai an toàn, cơ thể bị lắc lư, nên khi xảy ra tình huống bất ngờ sẽ có nguy cơ ảnh hưởng bị chấn thương ảnh hưởng đến tính mạng.

Loại đệm hơi này chỉ phù hợp sử dụng khi xe đỗ một chỗ, nên tính hữu dụng không cao, rất lãng phí.

8. Ốp chrome, viền trang trí: Các chủ xe thường ốp phụ kiện mạ chrome để vừa tăng tính thẩm mỹ vừa bảo vệ những vị trí ngoại thất thường xuyên có tiếp xúc hoặc có nguy cơ va chạm cao, như tay nắm cửa, hõm cửa, mặt cản, bệ lên xuống, viền cửa sổ, đèn pha, đèn hậu... (Ảnh minh họa: eBay).

Tuy nhiên, việc ốp phụ kiện mạ chrome chỉ đẹp lúc đầu, sau một thời gian sử dụng sẽ tích tụ bụi bẩn, ẩm mốc, keo dán lâu ngày có thể gây tróc sơn, ố sơn, han gỉ.

Ngoài ra, phụ kiện mạ chrome bóng nếu không được mài nhẵn hoặc bị bung ra trong quá trình sử dụng có thể gây ra nguy hiểm cho người sử dụng xe và người cùng lưu thông trên đường nếu không may xảy ra va chạm.

Trong một số trường hợp, phụ kiện ốp chrome không những không giúp xe trông đẹp hơn, mà còn gây rối mắt.

9. Khe gió giả: Phụ kiện này thường được lắp thêm trên nắp ca-pô hoặc hai bên vòm bánh xe, chủ yếu nhằm mục đích trang trí, tăng dáng vẻ thể thao cho xe (Ảnh minh họa: Camloverabc).

Tuy nhiên, giống như ốp phụ kiện mạ chrome, việc dán khe gió giả có thể gây hại cho lớp sơn nguyên bản của xe.

10. Gioăng cao su viền cửa: Phụ kiện này gần đây được “thổi phồng” tác dụng giúp xe cách âm tốt hơn, chống bụi bẩn lọt vào bên trong xe (Ảnh minh họa: Doorshox).

Trên thực tế, gioăng cao su không có tác dụng ngăn ồn ngăn bụi nhiều so với thiết kế nguyên bản của cửa xe. Việc lắp thêm phụ kiện này thậm chí còn làm ảnh hưởng tới đường thoát nước của xe, dễ gây gỉ sét, ố vàng tại vị trí dán.